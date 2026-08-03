Etah News: फावड़े के विवाद में युवक पर किया हमला,सिर में लगने से मौत
Etah News: फावड़े को लेकर हुए विवाद में जितेन्द्र (25) को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने ततेरे भाई के साथ मिलकर हमला किया। घायल को आगरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
Etah News: फावड़े को लेकर हुए विवाद में इतना झगड़ा बढ़ गया कि उसके सिर पर फावड़ा उठाकर मार दिया। खून से लथपथ हुए घायल को भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोप की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छोटे सी बात पर हुई इस मौत को लेकर चर्चा हो रही है। थाना अवागढ़ के गांव नगला रामजीत निवासी जितेन्द्र (25) पुत्र भवासी राम रविवार सुबह फावड़ा लेकर खेत पर जा रहे थे। ततेरे भाई प्रवेन्द्र कुमार के अनुसार गांव के ही आरोपी संदीप, छोटे, सचिन अन्य साथियों के साथ आए और फावड़ा को लेकर विवाद करने लगे। आरोप है कि आरोपी फावड़े को अपना बता रहे थे जबकि जितेन्द्र का कहना था कि वह घर से फावड़ा लेकर आए हैं। इसी बात को लेकर आरोपियों ने जितेंद्र पर हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल को परिवारीजन स्वास्थ्य केन्द्र अवागढ़ ले गए। हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। परिवारीजन फिर से मेडिकल कॉलेज ले आए। हालत में सुधार न देख आगरा रेफर कर दिया। सोमवार सुबह आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची अवागढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा है। अवागढ़ पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
कुछ माह पहले ही मां की हुई थी मौत
पोस्टमार्टम गृह पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पहले ही मां की हुई थी। बताया जा रहा है कि घर की जिम्मेदारी मृतक जितेन्द्र के ऊपर ही थी। जितेन्द्र की भी मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम गृह पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए।
दो बार मरा युवक, सांस होने पर लेकर भागते रहे परिजन
बताया जा रहा है कि घटना के जितेन्द्र को परिवारीजन आगरा ले गए। आगरा में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शव को परिवारीजन गांव ले आए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रात में ही पुलिसकर्मियों को मेडिकल कॉलेज भेजा। चिकित्सक ने जांच की। जांच में बताया कि युवक की सांस चल रही है, जिसके बाद युवक को फिर से आगरा रेफर कर दिया। आगरा पहुंचते ही एक बार फिर से युवक को मृत घोषित किया गया। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा है।
फावडे के विवाद में हमला करने का मामला सामने आया है
फावडे के विवाद में हमला करने का मामला सामने आया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।-ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ जलेसर एटा।
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