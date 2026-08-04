कैंटर ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा, एक की हुई मौत
कस्बा रिजोर के पास एक कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में शोक का माहौल है।
कस्बा रिजोर के पास कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई साथी गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है। थाना निधौली कलां के गांव मुखरना निवासी शिवम (22) पुत्र उमाकांत साथी रंजीत के साथ बाइक से मंगलवार शाम को गांव जा रहे थे। कसबा रिजोर के पास पहुंचे। वही पर कैंटर ने रौंद दिया। टक्कर लगने से दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। चिकित्सक ने शिवम को मृत घोषित कर दिया।
युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।