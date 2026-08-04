Etah News: विधायक पीआरओ बनकर अधिकारियों को हड़काने वाला आरोपी दबोचा

Etah News: विधायक पीआरओ बनकर अधिकारियों को हड़काने वाला आरोपी दबोचा
Etah News: जिलाध्यक्ष का पीआरओ बताकर एक आरोपी ने अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। जैथरा पुलिस ने स्पेशल टीमों की सहायता से आरोपी सरदीप को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक मामले में दबाव बनाने के लिए अधिकारियों को कॉल किया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया है और उसकी पूर्व हरकतों की जांच की जा रही है।
Etah News: विधायक का पीआरओ बताकर एक मामले में दबाव बनाने के लिए एसओ से लेकर अधिकारियों को हड़काने वाला आरोपी हत्थे चढ़ गया। स्पेशल टीमों की मदद से जैथरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। एसओ जैथरा सुनील वर्मा ने बताया कि आरोपी सरदीप निवासी नगला गजपत थाना जैथरा को थाना क्षेत्र से ही पकड़ा। स्पेशल टीमों की मदद से आरोपी को पकड़ा। कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को लेकर जांच की गई।
जांच में सामने आया है कि आरोपी नोएडा में प्राइवेट स्कूल सीमेक्स इंटरनेशनल में गाड़ी चलाता है। आरोपी ने एक केस में दबाव बनाने के लिए एसएसपी, एसपी सिटी तथा उन्हे कॉल की थी और गलत तरीके से दबाव बना रहा था। बता दें कि थाना जैथरा में तैनात दरोगा निखिल कौशिक ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि आरोपी ने एक स्कूल के मामले में दबाव बनाने के लिए कॉल की थी और खुद को गौतमबुद्धनगर के विधायक का पीआरओ बताया था। पीआरओ बनकर गलत तरीके से भी बात की थी।
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