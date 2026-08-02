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Etah News: कांवड़ियों तथा उनके वाहनों पर लगाए गए रिफ्लैक्टर टेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एटा में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। कांवड़ियों को सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। रात्रि में चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

Etah News: कांवड़ियों तथा उनके वाहनों पर लगाए गए रिफ्लैक्टर टेप

Etah News: एटा, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एएसपी श्वेताभ पाण्डेय एवं सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने थाना मिरहची,कोतवाली देहात क्षेत्र में कासगंज रोड पर बनाए गए कांवड़ बूथों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बूथों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, संचार व्यवस्था, पेयजल, प्राथमिक उपचार एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया।

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पुलिस की मेहनत

एटा। सुरक्षित कांवड यात्रा को लेकर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस की मेहनत रंग भी लाई। दिन-रात पुलिस अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। जिसके चलते कांवड यात्रा के दौरान सब कुछ सही कराया। जगह-जगह पर कैंप भी लगाए गए है जिसमें तत्काल कांवडियों की मदद की जा रही है।

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सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए किसने निरीक्षण किया?
एएसपी श्वेताभ पाण्डेय एवं सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने कांवड़ बूथों का निरीक्षण किया।
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