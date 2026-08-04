Etah News: छह महीने से रास्ते में खड़ा ट्राली ट्रांसफार्मर, निगम के अधिकारी रहे बेपरवाह

Etah News: बिहार में राधा बिहार में एक मासूम बालक की मृत्यु विद्युत निगम की लापरवाही के कारण हुई। ट्रॉली ट्रांसफार्मर को छह महीने से नहीं हटाया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ। बालक की मां और परिवार के लोग इस हादसे से पूरी तरह से टूट गए हैं।

Etah News: राधा बिहार पर छह महीने से ट्राली ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। लगातार शिकायत के बाद भी विद्युत निगम के अधिकारी नहीं चेते। परिणाम यह रहा कि मासूम बालक की जान चली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत निगम के अधिकारी फोन भी नहीं उठाते है। अधिकांश समय उनके फोन बंद ही रहते है। सुनहरी नगर क्षेत्र के मोहल्ला राधा बिहार में करीब छह महीने पहले ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। शिकायत के बाद विद्युत निगम ने ट्राली ट्रांसफार्मर को यहां पर खड़ाकर आपूर्ति दे दी थी। स्थाई ट्रांसफार्मर को सही नहीं किया गया। जिस स्थान पर यह ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहां पर कीचड़ हो रही है। हाल में पाइप लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। इससे सड़क पर फिसलन भी बहुत हो गई। पैदल आने जाने वालों के अलावा बाइक सवारों को भी निकलने में परेशानी है। जिस स्थान पर इस ट्राली ट्रांसफार्मर को रखा गया वहां पर मोड भी है। रास्ता भी सकरा हो गया है। आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की थी। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आईजीआरएस पोर्टल भी शिकायत की गई। इसके बाद भी किसी भी जिम्मेदार ने इसको सही कराने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय लोगों की मानें तो कई दिनों से करंट आ रहा था। आते समय समय झटके से लग रहे थे। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण मासूम बालक की जान चली गई। ऐसे निगम के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है。

विद्युत विभाग की लापरवाही यह जो हादसा हुआ है उसके पीछे विद्युत निगम के अधिकारी जिम्मेदार है। पिछले छह महीने से स्थाई ट्रांसफार्म नहीं लगाया जा सका। ट्राली ट्रांसफार्मर को लेकर आए दिन शिकायतें भी की गई। समय रहते अगर यह काम हो गया होता तो मासूम की जान नहीं जाती है। ट्रांसफार्मर को तो तत्काल बलदना चाहिए था।

ऋषभ चौहान

ट्रांसफार्मर की स्थिति जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहां पर निकलने के लिए रास्ता सकरा हो गया है। आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी खोदाई के कारण फिसलन भी हो गई। शिकायत के बाद अगर ट्रांसफार्मर हटा दिया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी। करंट के कारण लोग परेशान थे। इस मामले में कोई कार्रवाई होनी चाहिए।

आमोद द्धिवेदी

पल भर में हाथ से निकल गया आरूष

पल भर में बच्चे की जान जाने के बाद परिवार के लोगों में कोहराम है। घर से जाते समय कह गया था कि अभी लौटकर आ रहा हूं। आए दिन वह भाई को छोड़ने के लिए जाता था। मासूम की मौत से हर किसी के दिल को झकझोर दिया है।

परिवार का दुःख मंगलवार की शाम को राधा बिहार में हुई बच्चे की मौत को मंजर देख हर किसी के दिल दहल गया। करंट रुपी मौत से ऐसा झप्पटा मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर पर उसकी मां बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। पिता कोरियर में डिलेवरी का काम करते है। वह काम करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही बेटे की मौत की खबर सुनी उनके होश उड़ गए। बालक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस छोटे भाई को वह छोड़ने गया था वह भी मासूम है। भाई का चेहरा देखकर रो-रोकर बड़े भाई को बुला रहा था। दोनों भाई घर की रौनक थे। एक भाई की मौत के बाद घर में शोक है।