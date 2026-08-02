Etah News: पोल पर चढ़कर लाइन सही करते समय लाइनमैन को लगा करंट
Etah News: एक लाइनमैन पोल पर चढ़कर बिजली लाइन ठीक करते समय करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह संतुलन खोकर पोल से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना की सूचना बिजली विभाग को दी गई है और अधिकारी जांच कर रहे हैं।
Etah News: पोल पर चढ़कर बिजली लाइन सही करते समय लाइनमैन करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बिजली के पोल से नीचे गिर पड़ा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मलावन विद्युत सब स्टेशन पर तैनात विरासत अली शिकायत पर गांव आसपुर पहुंचे। शनिवार दोपहर को पोल पर चढ़कर लाइन सही कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट प्रवाहित हो गया। इससे उसे जोरदार झटका लगा और वह पोल से नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराकर घायल लाइनमैन को अस्पताल पहुंचाया।
घायल लाइनमैन का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पीड़ित के अनुसार करंट लगने के बाद वह पोल से नीचे गिर पड़े। इससे उन्हें दिक्कत आ रही हैं। घटना की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। आरोप है कि लाइन सही समय किसी ने बिजली शुरू कर दी। इससे हादसा हुआ है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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