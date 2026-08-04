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Etah News: जलेसर की बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: जलेसर में कई वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैंक में दुर्व्यवहार हो रहा है। केंद्र सरकार ने बिना लाइन के पेमेंट की सुविधा प्रदान की है, लेकिन बैंकों में अलग से काउंटर नहीं बनाए गए हैं। नागरिकों ने डीएम एटा से मांग की है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर खोला जाए।

Etah News: जलेसर की बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार

Etah News: कई वर्षों से जलेसर की बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना लाइन के ही पेमेंट देने की व्यवस्था की गई है। जलेसर के किसी भी बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर नहीं बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर कई बार शिकायत की गई हैं। नतीजा शून्य रहा है। जलेसर के नागरिकों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जलेसर के बैंकों में वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर खुलवाने की मांग की है। आए दिन बैंक स्टाफ वरिष्ठ नागरिकों के पेमेंट देने लेने में मनमानी करता है।

जिससे उन्हें कष्ट होता है। डीएम एटा से ध्यान देकर अलग से काउंटर खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये।

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