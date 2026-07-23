Etah News: तीन वर्षीय बालिका को उठा ले गया युवक, दो किमी दूर मिली

Etah News: छुट्टी के समय स्कूल के गेट से शराब के नशे में धुत्त युवक तीन वर्षीय बालिका को उठा ले गया। घर ले जाने के लिए जब परिजन आए तब पता चला कि बच्ची विद्यालय में नहीं है। इधर-उधर तलाश के बाद करीब दो किमी दूर युवक के साथ बच्ची मिली। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जैथरा के मोहल्ला बड़ेयान निवासी पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी तीन वर्षीय बेटी कस्बा के ही एक स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ती है।

गुरुवार को बच्ची स्कूल गई थी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद परिवार के लोग उसे लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर बालिका नहीं थी। पूरे विद्यालय में बच्ची को देखने के बाद जानकारी स्कूल को दी गई। बच्ची के न होने की खबर मिलने पर स्कूल में हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रवंधन व बच्ची के घर वालों की ओर से काफी देर तक तलाश किया गया। उसके बाद लोगों की ओर से पता चला कि युवक बच्ची को लेकर जरारी रोड की तरफ गया है।यह जानकारी मिलने पर परिजन और स्कूल के लोग गए तो जरारी रोड बच्ची को ले जाते हुए युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी ने अपना नाम शीलेश पुत्र प्रह्लाद निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी बताया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बहन घर रहा था। यहीं पर काम करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी सुनील वर्मा ने बताया कि आरोपी बच्ची के साथ कुछ हरकत नहीं कर सका है। उससे पूछताछ की जा रही है।