Etah News: एसडीएम अलीगंज बने डाक्टर शशि शेखर
Etah News: दिल्ली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि शेखर अब अलीगंज के एसडीएम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन को आमजन के लिए अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। वे जल्द ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे।
Etah News: कभी ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की आंखों का इलाज करने वाले दिल्ली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि शेखर अब अलीगंज के एसडीएम बन गए। गुरुवार को नवागत एसडीएम ने तहसील पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. शशि शेखर ने कहा कि तहसील प्रशासन को आमजन के लिए अधिक सहज, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और नियमानुसार उनका निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। जल्द ही तहसील के राजस्व अधिकारियों, कानूनगो, लेखपालों और अन्य कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में लंबित प्रकरणों, जनशिकायतों, राजस्व वसूली, कानून-व्यवस्था तथा शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
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