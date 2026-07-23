Etah News: शुक्रवार से सोमवार तक बंद रहेगी एटा-टूंडला, शिकोहाबाद और जलेसर रूट पर बसें

Etah News: डीएम अरविंद सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की। कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसों का अस्थायी संचालन रोका जाएगा। अधिकारीगणों को गड्ढे सही करने, विद्युत पोलों को सुरक्षित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिवालयों में भी पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू हैं।

Etah News: डीएम अरविंद सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सभी विभाग पूर्ण समन्वय, सतर्कता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। कांवड़ यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम से सोमवार शाम तक रोडवेज बसों का अस्थायी संचालन जीटी रोड स्थित शहीद स्मारक से पूर्व ही रोक दिया जाएगा। निर्धारित रूट डायवर्जन प्लान का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी वाहनों का शहर में किसी भी स्थिति में प्रवेश न होने दिया। यातायात व्यवस्था इस प्रकार संचालित की जाए कि आमजन एवं कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके बाद विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर स्थित सभी बिजली पोलों को सुरक्षित किया जाए। उन पर प्लास्टिक शीट/इंसुलेटिंग व्यवस्था की जाए तथा कहीं भी करंट प्रवाहित होने जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा शिविरों पर पर्याप्त चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाएं एवं एंबुलेंस की हर समय व्यवस्था उपलब्ध रहे。

सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के सख्त निर्देश बैठक के दौरान डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्गों पर अवैध रूप से खुले कटों को मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर तत्काल बंद कराया जाए। यात्रा मार्गों के गड्ढों की मरम्मत, सड़क की पटरी एवं झाड़ियों की कटाई की व्यवस्था समय से पूर्ण कर ली जाए। डीएम ने बताया कि प्रमुख पेट्रोल पंपों एवं बड़े ढाबों पर भारी वाहनों को रोकने के लिए अस्थायी होल्डिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तथा प्रकाश व्यवस्था भी कराये। उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम, नगर पालिका और नगर पंचायत के ईओ एवं बीडीओ को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें।

कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की घटना नहीं की जाएगी बर्दाश्त बैठक के दौरान एसएसपी इलामारन जी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित रूट चार्ट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, नियमित गश्त एवं सतत निगरानी रखी जाए तथा ऐसी प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। जिससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे। बैठक में सीडीओ राजेंद्र प्रसाद मिश्र, एडीएम प्रशासन संगम लाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य, एडीएम न्यायिक रमेश मौर्य, एएसपी श्वेताभ पांडे, सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद, समेत सभी सीओ, थाना प्रभारी, बीडीओ एवं ईओ आदि मौजूद रहे।

पूजा-अर्चना को शिवालयों पर शुरू हुई तैयारियां जिले के प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक के शिवधामों में साफ-सफाई, रंग-रोगन और भव्य सजावट का काम तेजी शुरू हो गया है।

सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटियों और जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध प्राचीन कैलाश मंदिर में लाइटिंग और फूलों की सजावट का कार्य शुरू होने साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। वहीं मंदिर को और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंगीन इलेक्ट्रॉनिक झालरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं सावन के चारों सोमवार को पूजा-अर्चना करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों के लिए लाइन में लगकर दर्शन कराने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई जाएगी। इसी प्रकार जलेसर के पटना पक्षी विहार स्थित पूर्ण इच्छेश्वर प्राचीन मंदिर में सावन के हर सोमवार को विशाल मेले के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। बागवाला क्षेत्र के पौराणिक परसोंन नाथ मंदिर में भी दूर-दराज से आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम गए जा रहे हैं।