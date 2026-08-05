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Etah News: डीएम के अचानक एआरटीओ आफिस पहुंचने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: डीएम अरविन्द सिंह ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय एआरटीओ का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अनियमितताएँ और अवैध वसूली पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने के निर्देश भी दिए गए।

Etah News: डीएम के अचानक एआरटीओ आफिस पहुंचने से मचा हड़कंप

Etah News: डीएम अरविन्द सिंह ने बुधवार को अचानक उप संभागीय परिवहन कार्यालय एआरटीओ पहुंच गए। एआरटीओ कार्यालय में अचानक डीएम के पहुंचने पर विभाग में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं बाहर दुकान खोलकर बैठे कुछ लोग भी भाग गए। डीएम के रहने तक हड़कंप मचा रहा। इस दौरान उन्होंने कार्यालयीय व्यवस्थाओं, अभिलेखों एवं नागरिक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं का गहन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अनावश्यक बाधा के पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

कार्यालय की व्यवस्था का निरीक्षण

निर्देश दिए कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन हस्तांतरण, नवीन पंजीकरण, ऑनलाइन टैक्स डिपोजिट आदि सहित सभी व्यक्तिगत सेवाओं की प्रक्रिया अधिकतम ऑनलाइन, सुगम एवं नागरिक हितैषी बनाई जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा अथवा उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। डीएम ने वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था एवं आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली का भी परीक्षण किया।

अनियमितता पर शून्य सहनशीलता

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन से निर्धारित मानकों एवं नियमों का अक्षरश पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध वसूली या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कार्यालय परिसर में आमजन की सहायता के लिए अधिकृत व्यवस्था हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दलाली, ब्लैकमेलिंग, अवैध हस्तक्षेप अथवा संगठित गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ई चालान, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

अगली कार्रवाई की आवश्यकता

उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान इंगित किए गए बिंदुओं पर तीन से चार दिवस के भीतर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान उप संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, आरआई चरन सिंह एवं अन्य कार्यालय स्टाफ आदि उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम अरविंद सिंह ने किस कार्यालय का निरीक्षण किया?
डीएम अरविंद सिंह ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय एआरटीओ का निरीक्षण किया।
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