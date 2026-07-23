Etah News: सांप के डसने से किशोरी की मौत, किसान को कराया भर्ती

Etah News: जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज, अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज एटा पर आयोजित करायी गई। गुरुवार को हुई बॉस्केट बॉल, ताइक्वांडो, कबड्डी, खो-खो खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। गुरुवार को बास्केट बॉल प्रतियोगिता एसके इंटर कॉलेज आयोजित हुई, जिसमें जनता इंटर कॉलेज पिलुआ, जनता इंटर कॉलेज परसोंन, अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज एटा, एसके इंटर कॉलेज टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार ने खिलाडियों से परिचय प्राप्त कर किया गया है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज एटा पर आयोजित हुई।

प्रतियोगिता का शुभारंभ संयोजक एवं प्रधानाचार्य दिनेश प्रताप सिंह ने किया। जनपद मुख्यालय पर राजकीय इंटर कॉलेज एटा में फुटवाल प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिसमें बालक वर्ग में डीएवी इंटर कॉलेज सकीट, क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज एटा, एसडी इंटर कॉलेज, राम सिंह भदोरिया इंटर कॉलेज उमेदपुर टीमों ने प्रतिभाग किया।योगासन प्रतियोगिता में आदर्श इंटर कॉलेज जलेसर, श्रीनिवास अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर जलेसर के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में जिला कीड़ा प्रभारी विशांत कुलश्रेष्ठ, सह क्रीड़ा प्रभारी प्रभात ललित नॉक्स, खेल प्रशिक्षक अनिल कुमार, शैलेश मिश्रा, चंद्रकाला भारती, नितेश सिंह, अरविंद पाल, सुधांशु मिश्रा, अशोक मिश्रा, आशुतोष शर्मा, योगेंद्र सिंह, पूनम मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, मनोज फुटबॉल कोच, सेवाराम, शिवकुमार द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षा खेल प्रभारी अनूप कुमार द्विवेदी उपस्थित रहे।