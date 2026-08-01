Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: मांग पूरी न होने पर भोलेनाथ की शरण में जाएंगे दिव्यांगजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर बैठे दिव्यांगजन अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 3 अगस्त को भोलेनाथ की शरण में जाने का निर्णय लिया है। दिव्यांग कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कैलाश मंदिर के लिए सुविधा और सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है।

Etah News: मांग पूरी न होने पर भोलेनाथ की शरण में जाएंगे दिव्यांगजन

Etah News: बीते कई दिनों से कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर बैठे दिव्यांगजन मांगे पूरी न होने के कारण श्रावण मास के पहले सोमवार को भोलेनाथ की शरण में जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कैलाश मंदिर एवं मार्ग पर व्यवस्था पूरी करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग कार्यकर्ता अमित कुमार यादव ने शुक्रवार को बताया कि वह अपनी जायज मांगों को लेकर कई दिनों से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे नाराज होकर सभी दिव्यांगजन 03 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे धरना स्थल से कांवड़ लेकर कैलाश मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।

ये भी पढ़ें:सावन में सारण के 10 मंदिरों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी

उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि दिव्यांगों की धार्मिक आस्था और सुगमता को देखते हुए यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। दिव्यांगों द्वारा जलाभिषेक करने के लिए विशेष प्रबंधन किए जाए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग लोग शांति पूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे है। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ रहे है। जिससे परेशान होकर अब वह भोलेनाथ की शरण में जा रहे है।

ये भी पढ़ें:Badaun News: सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।