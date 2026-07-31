Etah News: मांग पूरी न होने पर भोलेनाथ की शरण में जाएंगे दिव्यांगजन
Etah News: अविकसित जनों ने कलक्ट्रेट में कई दिनों से धरना दिया है। मांगों की अनदेखी से नाराज होकर वे 3 अगस्त को कैलाश मंदिर जाने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन से प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आग्रह किया गया है। कार्यक्रम शांति से होगा, लेकिन अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है।
Etah News: बीते कई दिनों से कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर बैठे दिव्यांगजन मांगे पूरी न होने के कारण श्रावण मास के पहले सोमवार को भोलेनाथ की शरण में जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कैलाश मंदिर एवं मार्ग पर व्यवस्था पूरी करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग कार्यकर्ता अमित कुमार यादव ने शुक्रवार को बताया कि वह अपनी जायज मांगों को लेकर कई दिनों से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे नाराज होकर सभी दिव्यांगजन 03 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे धरना स्थल से कांवड़ लेकर कैलाश मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि दिव्यांगों की धार्मिक आस्था और सुगमता को देखते हुए यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। दिव्यांगों द्वारा जलाभिषेक करने के लिए विशेष प्रबंधन किए जाए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग लोग शांति पूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे है। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ रहे है। जिससे परेशान होकर अब वह भोलेनाथ की शरण में जा रहे है।
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