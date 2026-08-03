Etah News: औघड़दानी की भक्ति को शिवालयों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Etah News: श्रावण माह के पहले सोमवार को भक्तों ने जिले के प्रमुख शिवालयों में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का अभिषेक किया और जयघोष लगाते रहे।

Etah News: पवित्र श्रावण माह के पहले सोमवार को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने के लिए जिले के सभी प्रमुख शिवालयों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। भोर होते ही शिवालयों पर पहुंचे शिवभक्तों ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष लगाते हुए शिवलिंग का विधि-विधान पूर्वक पूजन कर अर्चना की। हर कोई भगवान की भक्ति में लीन देखा गया। सोमवार को शहर के प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय कैलाश मंदिर पर भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन-अर्चन और अभिषेक करने के लिए दिनभर भक्तों की भीड़ बनी बनी रही। प्रात: चार बजे मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने शिवालय के गर्भगृह में स्थित महादेव की आलौगिक चतुर्मुखी शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद, पंचामृत आदि से अभिषेक किया। इसके बाद धूप, दीप, नवैद्य, फल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन चूर्ण, भस्म आदि अर्पित किए। मंदिर में प्रात: 04 बजे से 10 बजे के बीच विशेष तौर पर श्रद्धालुओं के साथ दर्जनों कांवड़ियों भीड़ बनी रही, जो कि देखने ही बेहद मनोहारी लग रही थी। मंदिर में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु ओम नम: शिवालय मंत्रोच्चारण करने के साथ बम-बम भोले, बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष लगाते हुए आता नजर आया। भोले भक्तों ने कैलाश मंदिर को विभिन्न आकर्षक फूलों से सजाया। कैलाश मंदिर के महंत धीरेंद्र झा ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को कैलाश मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गौरी-शंकर का पूजन और अभिषेक किया है.

डीएम-एसएसपी ने निरीक्षण के बाद किया महादेव का अभिषेक श्रावण मास के प्रथम सोमवार को डीएम और एसएसपी ने शहर के प्राचीन कैलाश मंदिर एवं रिजोर क्षेत्र के वनखण्डेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम अरविंद सिंह ने मंदिर परिसर, मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार, दर्शन मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल, पेयजल, प्रसाधन, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई तथा सुरक्षा प्रबंधों का गहनता के साथ निरीक्षण किया। एसएसपी डा. इलामारन जि. ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल अपने तैनाती स्थल पर पूरी तरह मुस्तैद रहे तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए.

शहर के इन शिवालयों में उमड़ा भक्तों सैलाब सावन के पहले सोमवार को रेलवे रोड स्थित बड़ी हनुमान गढ़ी स्थित शिवालय पर सैकड़ों शिवभक्तों ने पहुंच भगवान शंकर की विधि-विधान से उपासना की। वहीं मंगला गौरी का व्रत रख मंदिर प्रांगण में बैठे साधू संतों को भोजन कराते हुए दानपुण्य किया। इसी प्रकार शांति नगर स्थित शिवालय, नई बस्ती स्थित शिव मंदिर, अरुणा नगर स्थित शिवालय, जनता दुर्गा मंदिर स्थित शिवालय एवं शहर के सभी छोटे-बड़े शिवालयों में भगवान शंकर की विशेष पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन चलता रहा.

पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब जलेसर के सभी प्रमुख प्राचीन शिवालयों में कांवड़ियें और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना पक्षी बिहार स्थित प्राचीन पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर जैसे चिंताहरण महादेव मंदिर, बड़केश्वर महादेव मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, भैरों बगीची महादेव मंदिर, बारहसैनी बगीची शिव मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर, नूंहखेड़ा के कुंडेश्वर महादेव मंदिर तथा डुण्डेश्वर महादेव मंदिर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था में एसडीएम पियूष रावत, सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी अखिलेश दीक्षित पुलिस बाल के साथ कांवड़ मार्गों और मंदिरों पर मौजूद रहे.

अलीगंज के शिवालयों पर गूंजे बम-बम भोले के जयघोष कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सभी छोटे-बड़े शिवालयों में भोर होते ही शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने फल, फूल, बेल, बेलपत्र, दूध, दही, नवैद्य अर्पित करने के साथ शिवलिंग का गंगाजल एवं दूध से अभिषेक किया। सर्वाधिक भीड़ पुरानी तहसील स्थित शिवालय, काली मंदिर पर बनी रही। महिलाओं एवं बालिकाओं ने मंगला गौरी का व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की.

शिव मंत्रों से गूंजे सकीट के शिवालय सकीट में शिवभक्तों ने गंगा तटों कांवड़ में जल लाकर कस्बा के प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालु भी भोर होने से पहले ही पूजा के थालों को सजाकर मंदिरों पहुंच गए और देवाधिदेव ओर माता पार्वती की विधान पूर्वक पूजा-अर्चना की। मंदिर के पुजारी अशंकानंद ने बताया कि भस्मासुर मंदिर सैकड़ो वर्ष पुराना है। सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने वालों को की मनोकामना पूर्ण हुई है.

परसौंन नाथ मंदिर पर उमड़ी भोले के प्रति अपार श्रद्धा परसौंन स्थित प्राचीन परसौंन नाथ महादेव मंदिर पर शिवभक्तों का दिनभर तांता लगा रहा। बागवाल एवं जैथरा के अधिकांश श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुंच प्राचीन शिवलिंग का गंगाजल एवं पंचामृत से अभिषेक किया.

जैथरा के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, बनी रही जयघोषों की गूंज जैथरा के शिव मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं सैलाब बना रहा। यहां कांवड़ियों ने शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक किया, वहीं श्रद्धालुओं ने जल, दुग्ध, शहद, पंचामृत से अभिषेक करने के साथ बेल पत्र, भांग, धतूरा, आदि अपिर्त विधान पूर्वक पूजा-अर्चना की।