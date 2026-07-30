Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: मिरहची में मुख्य कांवड़ मार्ग पर घूम रहे गोवंश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: सावन के महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान एटा-कासगंज मार्ग पर निराश्रित गोवंश की समस्या उठ खड़ी हुई है। प्रशासन ने वाहनों की एंट्री बंद कर दी है, परंतु मार्ग पर गोवंश घूम रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये जानवर खतरा बन गए हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है।

Etah News: मिरहची में मुख्य कांवड़ मार्ग पर घूम रहे गोवंश

Etah News: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही एटा-कासगंज मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है, जिसके चलते जहां एक तरफ प्रशासन यात्रा को सुगम बनाने के लिए कस्बा के प्रमुख कांसगंज रोड पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी है। एटा-कासगंज मार्ग पर विशेष रूप से मिरहची से कुरामई के बीच दर्जनों की संख्या में निराश्रित गोवंश घूम रहे है। जबकि शासन-प्रशासन के सख्त निर्देश है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मार्गों से निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जाए, लेकिन कस्बा में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आवारा पशुओं का आतंक, दुश्वारी

मार्गों पर घूम रहे गोवंशों के कारण कांवड़ियों को इन से बचकर निकलना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं में हर पल यह डर बना हुआ है कि पशुओं की आपसी भिड़ंत या अचानक सामने आ जाने से कांवड़ खंडित न हो जाए। निराश्रित गोवंशों से कोई बड़ा हादसा या कांवड़िया गंभीर रूप से घायल न हो जाए।

ये भी पढ़ें:Badaun News: सड़कों पर विराजे नंदी, संभलकर चलना भोले
ये भी पढ़ें:Banda News: कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों के लिए आवारा पशु बनेंगे खतरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।