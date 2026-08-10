Etah News: द्वितीय सोमवार : सड़कों पर उमड़ा शिवभक्तों का रेला, मन में महादेव के जलाभिषेक की मंशा

Etah News: एटा, श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिवभक्तों का जलाभिषेक के लिए उत्साह चरम पर है। भारी संख्या में कांवड़िये जल भरकर अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। मार्गों पर सेवा शिविर और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और बढ़ गया।

Etah News: एटा, श्रावण मास के दूसरे सोमवार को देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। चारों ओर गूंजते हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष, पैरों में बंधे घुंघरू की छनक और शिव गीतों की मधुर तान के बीच कांवड़ियों के अनगिनत जत्थे अपने गंतव्य शिवालयों की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति के इस अलौकिक उत्सव में पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया है। रविवार भोर से ही बदायूं के कछला, लहरा घाट और एटा-कासगंज सीमा से सटे सोरों जी गंगाघाटों से हजारों श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा गया। जहां से एटा, आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला, फतेहपुर सीकरी और बटेश्वर सहित दूर-दराज क्षेत्रों से आए कांवड़ियों ने पवित्र गंगा में स्नान कर कांवड़ उठाई। कछला और सोरों घाट से जल भरकर कांसगंज, आगरा और शिकोहाबाद रोड के रास्ते अपने शिवालयों की ओर बढ़ने वाले कांवड़ियों का सिलसिला दिन-रात बिना थमे जारी है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि शिवभक्तों की अटूट निष्ठा का प्रमाण है। कांवड़िए गंगाघाटों से जल लेकर 150 से 200 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय कर अपने स्थानीय और पौराणिक शिवालयों तक पहुंचेंगे। भारी कांवड़ कंधों पर साधे भक्त बिना थके, चेहरे पर मुस्कान और मन में भोलेनाथ का ध्यान लिए आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के साथ ही वर्षों पुरानी शिव लोकगीतों और पारम्परिक भजनों की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी है। कांवड़ वाहनों पर सजे डीजे पर बजते भजनों की धुन पर युवा और वृद्ध श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर थिरकते दिखे। वहीं पैदल चल रहे कांवड़िए पैरों में घुंघरू बांधकर स्थानीय लोकगीत गाते हुए मार्ग को संगीतमय बना रहे हैं। एटा की सीमा में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। सावन के दूसरे सोमवार यानी आज सुबह ही एटा शहर के कैलाश मंदिर, परसौन मंदिर, जलेसर के पूर्ण इच्छेश्वर मंदिर समेत आगरा जिले के बटेश्वर धाम, कैलाश मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, बल्केश्वर मंदिर आदि विभिन्न क्षेत्र के शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, जिसके लिए भक्त रविवार देर रात तक अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे रहे。

जर्जर मार्ग, जलभराव और दलदल भी नहीं रोक पाए कदम एटा। शिव के प्रति भक्ति की कठिन कांवड़ यात्रा में प्रशासनिक अनदेखी भी कांवड़ियों के हौसले को डिगा नहीं पाई। जिले के अंदर आगरा रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बने बड़े गड्ढे, जलभराव और दलदल की स्थिति बनी हुई है। बारिश के कारण कई जगह कांवड़ियों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे पैरों में छालों के साथ फिसलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके बाद भी शिवभक्त बिना किसी शिकायत के हर बाधा को पार करते हुए अपने पथ पर अडिग हैं।

मार्गों पर सेवा शिविर और सुरक्षा व्यवस्था एटा। कासगंज रोड, आगरा रोड और शिकोहाबाद रोड पर दिन-रात कांवड़ियों का आवागमन जारी रहने के कारण स्थानीय शिवभक्तों, समाजसेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, फल, चाय, दवा और विश्राम की व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।

अवागढ़ में हेलीकॉप्टर से की गई कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा, उमड़े हजारों लोग अवागढ़। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए श्रवण गंगा सेवा समिति की ओर से अनूठी पहल की गई। समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया की पहल पर रविवार को सिकंदराराऊ, हाथरस से लेकर एटा जिले के लालपुर, सिकरारी सहित विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई।

आसमान से कांवड़ियों पर फूल बरसते ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। कांवड़ियों ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे लगाए। पुष्पवर्षा देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे पहुंच गए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हेलीकॉप्टर को देखने को लेकर खासा उत्साह रहा। पुष्पवर्षा के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। विभिन्न स्थानों पर हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोग एकत्रित रहे। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी रही। समिति के सचिव ने कहा कि कांवड़ियों का सम्मान और स्वागत करना समिति का उद्देश्य है। इसी भावना के तहत शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया।

शिक्षक संघ ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगाया सेवा शिविर एटा। रविवार को प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने रेलवे अंडरपास के नजदीक कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। जिसका शुभारंभ डीएम अरविंद सिहं, सीडीओ राजेद्र प्रसाद मिश्रा ने संयुक्त रूप फीता काटकर किया। वही दीप प्रज्जवलन बीएसए अनुपम अवस्थी ने किया। इसके बाद कांवड़ियों को प्रसाद एवं फल वितरण किया गया। शिक्षा विभाग के इस आयोजन की डीएम ने बेहद सराहना की और अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि प्रशासन कांवड़ियों की सहायता के लिए हर संभव सुविधा दे रहा है। सीडीओ ने भी शिक्षकों के इस सामाजिक पहल की प्रशंसा की। बीएसए ने इस सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर उत्साहवर्धन किया, साथ ही बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से सबका धन्यवाद दिया। इस दौरान संगठन जिलाध्यक्ष अनुराग उपाध्याय ने सभी अतिथियों स्वागत किया। इस अवसर पर पुष्पेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार, सुमित मिश्रा, राजेश वर्मा, राघवेंद्र कुमार, भूपेन्द्र चौहान, अमित गुप्ता, रमेश यादव, ब्रजेश कुमार, विवेक वशिष्ठ, असित द्विवेदी, संजय चौहान, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक साथी उपस्थिति रहे।

आज स्कूलों का रहेगा अवकाश एटा। डीएम अरविंद सिंह के निर्देश रविवार को डीआईओएस डॉ. इंद्रजीत प्रतापति ने जानकारी दी कि 10 अगस्त दिन सोमवार को जिले के सभी कक्षा एक से बारहवीं तक के माध्यमिक, सीबीएसई, आईसरएसई बोर्ड के विद्यालय बंद रहेगें। जबकि कार्यालय विधिवत खुले रहेगे। जिनमें कर्मचारी उपस्थित होकर कार्य करेंगे।

आस्था के पथ पर बोले कांवड़िये---

हमने कछला से शनिवार रात को कांवड़ भरी। रात भर यात्रा करने के बाद दोपहर में एटा में आ गए। अब हमें आगरा जिले की बाह तहसील के गांव बटेश्वर धाम स्थित प्राचीन शिवालय पहुंचना है। करीब 140 किमी की इस पैदल यात्रा को करके शिवजी का अभिषेक करना है। यात्रा में जगह-जगह दलदल, जलभराव और जर्जर रोड भी मिली है। लेकिन हमारी आस्था पर इसका कोई असर नहीं है।--सचिन यादव, शिवभक्त, बटेश्वर।

सोरों जी से कांवड़ लेकर सुबह यात्रा शुरू की, दोपहर तक एटा पहुंच गए अभी, हमें फिरोजाबाद पहुंचना है। हमारे साथ सहयोगी भी नहीं है। पूरी यात्रा अकेले ही कर रहे है। करीब 120 किमी की यात्रा करके सावन के दूसरे सोमवार को भगवान का मंदिर में पहुंच अभिषेक करेंगे। शिव के प्रति आस्था इतनी है कि यात्रा के दौरान कोई मुश्किल नहीं हो रही है।--राघवेंद्र कटारा, शिवभक्त, फिरोजाबाद।