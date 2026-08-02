Etah News: पहला श्रावणी सोमवार आज, महादेव के जयघोष-मंत्रों से गूंजेंगे शिवालय

Etah News: एटा में श्रावण माह के पहले सोमवार पर भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा कर रहे हैं। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सेवाकार्य के तहत कांवड़ियों को फलाहार और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं।

Etah News: एटा, पवित्र श्रावण माह के चारों सोमवार को श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना करने के लिए बेहद उत्सुक है। आज पहले सोमवार को आशुतोष भगवान शंकर का गंगाजल से अभिषेक करने के लिए शिवभक्त कांवड़ियां बेहद श्रद्धा एवं उत्साह के साथ बम-बम भोले, हर-हर महादेव के जयघोष लगाते हुए गंगाघाटों से कांवड़ भरकर ला रहे है। वहीं पहले सोमवार से एक दिन पहले जिले के सभी प्रमुख शिवालयों पर पूजा-अर्चना करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज श्रावण मास के पहले सोमवार को जिले के सिद्ध पीठ कैलाश मंदिर में प्रथम सोमवार को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। भोर की पहली किरण के साथ कैलाश मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं रविवार रात से ही कांवड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जलेसर क्षेत्र के प्रसिद्ध पटना पक्षी विहार स्थित ऐतिहासिक पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर में स्थानीय हजारों श्रद्धालुओं के अलावा दूर-दराज के सैकड़ों कांवड़िए जल चढ़ाएंगे। वहीं बागवाला क्षेत्र के गांव परसोंन स्थित परसोंन नाथ शिवालय पर क्षेत्र के ग्रामीण एवं कांवड़िए बड़ी संख्या में भगवान की पौराणिक शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही मंदिर पर मेले का भी आयोजन होगा। मान्यता है कि जिले के इन तीनों ही प्रमुख और प्राचीन शिवालयों का ऐतिहासिक महत्व इतना गहरा है कि यहां एटा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु माथा टेकने और मनोतियां मांगने आते है।

आकर्षक फूलों और लाइटों से सजा कैलाश मंदिर एटा। रविवार को शहर के प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय कैलाश मंदिर को आकर्षक फूलों के साथ रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाकर तैयार कर लिया गया। दिनभर मंदिर के महंत, व्यवस्थापक और कारीगर मंदिर की साज सजावट में जुटे रहे। शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस दौरान कैलाश मंदिर के महंत धीरेंद्र झा ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान पूर्वक पूजा करने से उपासक की सभी मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि सावन के पहले सोमवार को कैलाश मंदिर पर श्रद्धालुओं के साथ कांवड़ियों की अपार भीड़ रहेगी। इसके चलते मंदिर के कपाट सुबह चार बजे खोल दिए जाएंगे। मंदिर के नीचे शिव चौक पर मानव कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र एवं शिव नमस्कार मंत्रोच्चारण का आयोजन होगा। इसके अलावा श्रद्धालु चर्तुमुखी शिवलिंग के रुद्राभिषेक के भी दर्शन कर सकेंगे। दिन के सभी पहरों में आरती और रात को महाआरती का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर बेरीकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है।

कांवड़ मार्गों पर सेवा शिविर, बना रहा सामाजिक सहयोग एटा। सोरों, लहरा, कछला गंगाघाटों से आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कांवड़ सेवा शिविर लगाए हैं। शिविरों में कांवड़ियों के लिए फलाहार, चाय, शीतल जल, गरम भोजन और विश्राम की उत्तम व्यवस्था की गई है। लंबी पैदल यात्रा के कारण कांवड़ियों के पैरों में पड़े छालों और थकान को दूर करने के लिए निःशुल्क मालिश, गर्म पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। सेवा शिविरों में बज रहे शिव भजनों पर कांवड़िए अपनी थकान भूलकर थिरकते नजर आ रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया है।

प्रशासन और पुलिस मुस्तैद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम एटा। श्रावण के प्रथम सोमवार को पूजा-अर्चना सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रविवार को डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉ. इलामारन स्वयं शहर के मुख्य कांवड़ मार्गों और मंदिरों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेते रहे। कैलाश मंदिर, इच्छेश्वर महादेव और परसोंन नाथ मंदिर परिसर सहित सभी प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला कांस्टेबल, और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य मंदिरों में अस्थायी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए शिवालयों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। शहर के अंदर कैलाश मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है।

श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समितियों की अपील एटा। रविवार को कैलाश मंदिर के महंत ने भक्तों से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन-पूजन करने की अपील की है। कांवड़ियों और सामान्य श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग लाइन बनाई गई हैं ताकि किसी को भी असुविधा न हो। वृद्धों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष वालंटियर्स तैनात किए गए हैं। पॉलिथिन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है तथा केवल जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाने का आग्रह किया गया है।

बम-बम भोले हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजते रहे कांवड़ मार्ग एटा। श्रावण मास के पहले सोमवार को महादेव का जलाभिषेक करने को उत्सुक शिवभक्त कांवड़ियों के जत्थे बम-बम भोले हर-हर महादेव के जयघोष लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गो से गुजर रहे हैं। रविवार को शहर के मुख्य मार्ग कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरू की छम-छम और महादेव के जयघोषों से गूंजते रहे, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय बना रहा। मुख्य मार्गों पर आगरा, फिरोजाबाद, बटेश्वर, शिकोहाबाद, टूंडला आदि दूर-दराज क्षेत्र के कांवड़ियों के अलावा स्थानीय कांवड़ियों की धूम बनी रही। कंधे वाली कांवड़ से अधिक डाक कांवड़ लेकर जाने वाले शिवभक्तों में अनोखा उत्साह देखा गया। काफी भारी भरकम डाक कांवड़ को उठाने में युवाओं के अंदर अलग की ऊर्जा देखी गई। इसके साथ ही कंधे वाली कांवड़ लेकर गुजरने वाले शिवभक्त भोले के भजन गाने के साथ जयघोष लगाते हुए मदमस्त होकर गुजरते रहे। स्थानीय लोग और राहगीर भी कांवड़ियों के इस जोर को जयघोष लगाकर बढ़ाने का कार्य करते रहे।

सज कर तैयार हुए शहर के यह शिवालय एटा। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से एक दिन पहले रविवार को शहर के बड़ी हनुमान गढी स्थित शिवालय, डाक बगलियां स्थित शिवालय, अरुणा नगर स्थित शिवालय, शांति नगर स्थित शिवालय, नई बस्ती शिवालय आदि को सजाकर तैयार किए गए। इन शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमडेगी।