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Etah News: ब्राहमण समाज को अपमानित करने का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: ब्राहमण समाज ने वायरल वीडियो की जांच की मांग की है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख मारहरा ने जातिगत गाली-गलौज कर अपमानित किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वीडियो में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो समाज में तनाव पैदा कर रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Etah News: ब्राहमण समाज को अपमानित करने का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग

Etah News: ब्राहमण समाज की ओर से पत्र सौंपकर वायरल वीडियो की जांच की मांग की है। वायरल वीडियो में नगर पंचायत मिरहची चुनाव हराने को लेकर ब्लॉक प्रमुख मारहरा ब्राहमण समाज को लेकर जातिगत गाली-गलौज कर अपमानित किया जा रहा है। एसएसपी के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया है कि वायरल वीडियो में ब्लॉक प्रमुख मारहरा ब्राह्मण समाज को लक्ष्य बनाकर अपमानजनक, अभद्र एवं गाली-गलौज भरी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो थाना मिरहची क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है। आरोप है कि इस कृत्य के पीछे नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। वायरल वीडियो एवं कृत्य समाज में जातिगत वैमनस्य, तनाव पैदा करने वाला है। इस वायरल वीडियो से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। जांच में सत्यता पाने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में सर्वेश उपाध्याय, चंदन शर्मा, मोहित पाठक, मनोज भारद्वाज, अतुल मिश्रा फौजी, अशोक पांडये, सोनी वशिष्ठ, कौशल पांडेय, विक्रांत पचौरी, अश्वनी द्विवेदी, राकेश, आयुष पांडेय शामिल हैं。

हमारा उद्देश्य

हमारा उदेश्य किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जिस व्यक्ति से वार्ता चल रही है वह हमारे मित्र है। किसी को लक्ष्य बनाकर बात नहीं की गई है। काफी दिनों से हमारा राजनैतिक विरोध चल रहा है। वहीं लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। हमने किसी से कोई अभद्रता अथवा गलत बात नहीं बोली है। अगर किसी को इस वीडियो कोई ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्राथी हूं।

ब्लॉक प्रमुख की प्रतिक्रिया

रवि वर्मा, ब्लाक प्रमुख मारहरा

FAQ

वायरल वीडियो में किस समुदाय का अपमान किया गया है?
वायरल वीडियो में ब्राहमण समाज का अपमान किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

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