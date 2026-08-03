Etah News: ब्राहमण समाज को अपमानित करने का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग

Etah News: ब्राहमण समाज की ओर से पत्र सौंपकर वायरल वीडियो की जांच की मांग की है। वायरल वीडियो में नगर पंचायत मिरहची चुनाव हराने को लेकर ब्लॉक प्रमुख मारहरा ब्राहमण समाज को लेकर जातिगत गाली-गलौज कर अपमानित किया जा रहा है। एसएसपी के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया है कि वायरल वीडियो में ब्लॉक प्रमुख मारहरा ब्राह्मण समाज को लक्ष्य बनाकर अपमानजनक, अभद्र एवं गाली-गलौज भरी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो थाना मिरहची क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है। आरोप है कि इस कृत्य के पीछे नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। वायरल वीडियो एवं कृत्य समाज में जातिगत वैमनस्य, तनाव पैदा करने वाला है। इस वायरल वीडियो से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। जांच में सत्यता पाने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में सर्वेश उपाध्याय, चंदन शर्मा, मोहित पाठक, मनोज भारद्वाज, अतुल मिश्रा फौजी, अशोक पांडये, सोनी वशिष्ठ, कौशल पांडेय, विक्रांत पचौरी, अश्वनी द्विवेदी, राकेश, आयुष पांडेय शामिल हैं。