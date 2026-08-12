Etah News: टेंडर होने के बाद भी निधौली रोड पर शुरू नहीं हुआ रोड ओवर ब्रिज

Etah News: निधौली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य दो साल बाद भी नहीं शुरू हुआ है। हजारों राहगीरों को रोज़ाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फाटक बंद होने से यातायात बाधित होता है, जिससे एंबुलेंस और स्कूल बसें जाम में फंस जाती हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से जल्दी कार्रवाई की मांग की है।

Etah News: निधौली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 61सी पर रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य रेलवे बोर्ड से बजट मिलने एवं टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ जिला प्रशासन से हरी झंडी मिलने के दो साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। इस लेटलतीफी की कीमत रोजाना हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को भुगतनी पड़ रही है। निधौली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज के पिलर खड़े करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था ने करीब एक वर्ष पूर्व ही मिट्टी की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली थी। मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट आने और तकनीकी ड्राइंग को मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा था कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो ओवर ब्रिज निर्माण के लिए कोई मशीनरी मौके पर पहुंची है और न ही एक किसी प्रकार का कोई कार्य शुरू हुआ है।

ट्रेन आवागमन का प्रभाव बरहन-एटा रेल खंड पर सर्वाधिक मालगाड़ियों के अलावा आगरा-टूंडला यात्री ट्रेनों की आवाजाही के दौरान जब भी निधौली रोड क्रॉसिंग का फाटक बंद होता है, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हर बार ट्रेन गुजरने पर फाटक 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहता है। औसतन दिन में 10 से 12 बार फाटक बंद होने से कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे यातायात पूरी तरह ठप रहता है। इस दौरान एंबुलेंस और स्कूल बसें चिलचिलाती धूप के बीच जाम में फंसने को मजबूर रहती हैं।

स्थानीय निवासियों की चिंताएँ निधौली रोड जिले की मुख्य सड़कों में से एक है। इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहनों आवागमन होता है। जिने ओवर ब्रिज निर्माण में हो रही देरी कारण हर दिन क्रॉसिंग पर फंसना पड़ रहा है। वाहन सवारों और राहगीरों का कहना है कि जब रेलवे बोर्ड ने बजट मंजूर कर दिया और जिला प्रशासन ने एनओसी जारी कर दी, तो फिर काम रोकने का क्या औचित्य है। लोगों का कहना है कि इस ओर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और जल्द ही निधौली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए।