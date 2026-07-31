Etah News: रेल की सेवा से वंचित अवागढ़ की जनता, जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार

Etah News: अवागढ़ रेलवे स्टेशन जनप्रतिनिधि एवं रेल प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहां एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर ट्रेन का ठहराव नहीं होता। क्षेत्र के लोगों को बस और निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। स्थानीय लोग ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे हैं।

Etah News: एटा-बरहन रेल खंड पर स्थित अवागढ़ रेलवे स्टेशन जनप्रतिनिधि एवं रेल प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। क्षेत्र हजारों की आबादी और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने के बाद भी यहां एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर ट्रेन का ठहराव नहीं होता। अवागढ़ क्षेत्र केवल ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यहां से रोजाना बड़ी संख्या में छात्र, नौकरीपेशा, व्यापारी और मरीज इलाज के लिए आगरा आवागमन करते हैं। एटा-बरहन रेल खंड पर अवागढ़ एक प्रमुख स्टेशन का दर्जा रखता है, लेकिन यहां से गुजरने वाली एटा-आगरा पैसेंजर ट्रेन बिना रुके ही निकल जाती है। ट्रेन का ठहराव न होने से केवल यात्रियों को ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि रेलवे को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है。

बस और निजी वाहनों से सफर बेहद महंगा वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासियों को बसों और डग्गामार वाहनों या फिर निजी वाहनों से आगरा, बरहन के बीच सफर करना पड़ रहा है। अवागढ़ क्षेत्र की जनता का आरोप है कि अवागढ़ रेलवे स्टेशन पर एटा-आगरा पैसेंजर ट्रेन ठहराव की मांग कोई नई नहीं है। क्षेत्र के नागरिक, व्यापारी संघ और छात्र प्रतिनिधि दर्जनों बार रेल मंडल के उच्चाधिकारियों, विधायक और सांसद को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों और रेल प्रशासन ने इस जनसमस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

स्टेशन का आधुनिकीकरण, लेकिन नहीं ठहरती ट्रेन अवागढ़ क्षेत्र की जनता को रेलवे की सुविधा न मिलने से सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग और दैनिक यात्रियों पर पड़ रही है। रेल जहां 20 से 25 रुपये में आगरा तक का सफर तय करा देती, वहीं बसों का किराया 90 से 100 रुपये के बीच होने से आम आदमी की जेब पर काफी बोझ पड़ रहा है। कस्बा क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि ट्रेन का ठहराव होने से अवागढ़ के बाजार को भी नई दिशा मिलती, लेकिन एटा-आगरा अप-डाउन ट्रेन न रुकने से व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

रूके ट्रेन तो खुले पर्यटन और तरक्की के रास्ते उत्तर मध्य रेलवे ने दो वर्ष पहले ही करोड़ों के बजट से अवागढ़ रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराया है। बिल्डिंग एवं प्लेटफार्म से लेकर अन्य कई प्रकार की यात्री सुविधाओं में इजाफा किया गया है। उसके बाद भी एटा-बरहन रेल खंड पर दौड़ने वाली एक मात्र एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर का ठहराव नहीं किया गया है।

अवागढ़ ऐतिहासिक नजरिये से भी जिले में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश आजादी के दौरान क्रांतिकारियों का प्रमुख गढ़ रह चुका अवागढ़ का किला और यहां की राजशाही इमारतें, मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अवागढ़ में पर्यटन पूरी तरह शून्य है। कस्बा के लोगों का मानना है कि अगर एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर ट्रेन का ठहराव अवागढ़ स्टेशन पर होने लगे तो एक तरफ अवागढ़ समेत क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को रेलवे की सुविधा का लाभ मिलेगा, वहीं अवागढ़ पर्यटन की दिशा में भी आगे बढ़ेगा。