Etah News: हरियाली तीज-मित्रता दिवस पर दिव्यांग बहनों का शारदा कृपा संस्थान ने किया सम्मान
Etah News: श्रावण मास में हरियाली तीज एवं मित्रता दिवस पर एटा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, और पुरस्कार वितरण हुआ। मुख्य अतिथि ने महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया। शारदा कृपा सेवा संस्थान ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचाने का संकल्प जताया।
Etah News: एटा, श्रावण मास में रविवार को हरियाली तीज, मित्रता दिवस पर शारदा कृपा सेवा संस्थान ने एटा एसोसिएशन ऑफ द डेफ के सहयोग से दिव्यांगों के लिए विशेष सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। टिंगल रेस्टोरेंट में हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने पारिवारिक वातावरण में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग सदस्य रेनू गौड ने किया। तत्पश्चात सभी दिव्यांग बहनों का तिलक, पुष्प कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हरियाली तीज, मित्रता दिवस की भावना को साकार करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजक खेल, लकी ड्रॉ, समूह गतिविधियाँ तथा सामूहिक फोटोग्राफी हुई।
प्रतिभागियों को तीज उपहार तथा विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग सदस्य रेनू गौड़ ने महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता तथा दिव्यांगजन के सामाजिक सशक्तिकरण पर शारदा कृपा सेवा संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना की। संस्थान अध्यक्ष राजकुमारी सीमा वार्ष्णेय ने अध्यक्षता एवं संचालन किया। उन्होंने कहा कि शारदा कृपा सेवा संस्थान का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं। बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक सहयोग पहुँचाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य करना है। उन्होंने कहा संस्थान पात्र एवं जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक जानकारी एवं सत्यापन के उपरांत स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ताकि वे सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में एटा एसोसिएशन ऑफ द डेफ अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, अनुराग कुमार, शारदा कृपा सेवा संस्थान संस्थापक रविशंकर वार्ष्णेय एडवोकेट सचिव मयंक राज गुप्ता, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष साधना गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपांशी शंकर, संस्थान पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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