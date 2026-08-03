Etah News: रात में नलकूप की कॉपर केबिल काट ले गए चोर, 30-35 किसान प्रभावित

Etah News: तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला सुखदेव और नीमखेड़ा में चोरों ने नलकूपों की कॉपर बिजली केबिल चुराई, जिससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हुई। किसान पुलिस से नाफरमानियों पर सवाल उठाते हैं और बिजली विभाग से रात में बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग करते हैं। एक किसान करंट लगने से भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

Etah News: तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला सुखदेव, नीमखेड़ा सहित आसपास के गांवों में देररात चोरों ने नलकूपों को निशाना बनाते हुए कॉपर की बिजली केबिल काट ली। करीब 30 से 35 बिजली उपभोक्ताओं के नलकूपों की कॉपर केबिल चोरी कर ली गई। इससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो गया। किसानों का कहना है कि चोर लाखों रुपये की केविल काट लें गए।

किसानों की मांग किसानों का कहना है कि रात के समय बिजली आपूर्ति न होने का फायदा उठाकर चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि रात में दो फेज में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जल्द खुलासा करने की मांग की। किसान नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस मोबाइल लोकेशन और सीडीआर के आधार पर जांच कर आरोपितों को गिरफ्तार करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा नहीं हुआ। तब किसान सकरौली थाने का घेराव करेंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है.

विद्युत करंट से 34 वर्षीय किसान की मौत

जलेसर। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत नूहखास में धान के खेत में पानी लगाने के दौरान 34 वर्षीय किसान कुलदीप सिंह समर चल रहा था। इस दौरान अचानक करंट लगने से कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही परिवारीजन घायल कुलदीप को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। जहां चिकित्सकों में मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।