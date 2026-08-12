Etah News: काम के विवाद में युवक को तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप
Etah News: निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजूदर भगवान सिंह को उसके बेटे अंशु और रिश्तेदार मनीष के साथ विवाद के दौरान तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। इस घटना में मनीष भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
Etah News: निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजूदर को नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। काम कर रहे लोगों में आपस में ही विवाद हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली देहात के गांव उददेतपुर निवासी भगवान सिंह बेटे अंशु और रिश्तेदार मनीष के साथ बिल्डिंग में काम कर रहे थे। अंशु का आरोप है कि विवाद के बाद दूसरे पक्ष के युवकों ने मनीष से मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके पिता को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना में मनीष भी घायल हुआ है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात केके लोधी ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ है। तहरीर मिलने पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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