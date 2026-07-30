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Etah News: आपत्तियों की समय सीमा समाप्त, अब मुआवजा वितरण होगा प्रारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एटा-कासगंज नई रेल लाइन निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए 30 से अधिक किसानों ने आपत्तियां दी हैं, जिसमें मुआवजे की दर बढ़ाने की मांग की गई है। जिला प्रशासन जल्द ही इन पर विचार करेगा, जिससे निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

Etah News: आपत्तियों की समय सीमा समाप्त, अब मुआवजा वितरण होगा प्रारंभ

Etah News: एटा-कासगंज नई रेल लाइन निर्माण की दिशा में गुरुवार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण पूरा हो गया। रेल लाइन निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में 14 जुलाई को जारी किए गए 20-एफ गजट की 15 दिनों की समय सीमा समाप्त हो गई है। 30 से अधिक किसानों की ओर से आपत्तियां दी गई। अधिकांशों ने सर्किल रेट बढ़ाने के लिए कहा है।

किसानों की आपत्तियां

आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व एडीएम प्रशासन के समक्ष दो दर्जन से अधिक भूस्वामियों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। भूस्वामियों की ओर से दर्ज कराई गई अधिकांश आपत्तियां निर्धारित मुआवजे की दर को लेकर हैं। किसानों एवं भूस्वामियों ने आपत्तिया दी है कि अधिग्रहीत की जा रही जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य और सर्किल रेट अधिक है। इसलिए उन्हें मौजूदा दर के हिसाब से बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सभी आपत्तियों पर जल्द ही विचार-विमर्श कर न्यायसंगत निस्तारण किया जाएगा।

मुआवजे का वितरण

एडीएम प्रशासन के स्तर से आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम मुआवजा राशि तय की जाएगी। एडीएम प्रशासन के अनुसार भूस्वामियों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रेलवे द्वारा रेल लाइन निर्माण संबंधी कार्य भी धरातल पर शुरू हो जाएगा जाएगा। इसके लिए शुरुआती सर्वे का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। मुआवजा भुगतान के बाद अधिग्रहीत जमीन को भौतिक रूप से रेलवे को सौंप दिया जाएगा। जिसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे एवं संबधित कार्य एजेंसी मिट्टी भराई, समतलीकरण, पुल-पुलियों का निर्माण और पटरी बिछाने का काम शुरू करेगी।

एटा-कासगंज का महत्व

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एटा-कासगंज रेल लाइन जिले की सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है। एटा के लोग इस रेल लाइन के निर्माण शुरू होने का वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कासगंज से सीधा रेल संपर्क जुड़ने से न केवल यात्रियों को सुगम और सस्ता परिवहन साधन मिलेगा, बल्कि जिले के व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। आपत्तियों की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब लोगों को धरातल पर काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

आम सवाल

एटा-कासगंज नई रेल लाइन के निर्माण का क्या महत्व है?
एटा-कासगंज रेल लाइन जिले की सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है।
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