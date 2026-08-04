Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: मारहरा में वॉटर कूलर से मासूम को लगा करंट, दुकानदार ने जान बची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: मंगलवार को नगर के मोहल्ला बस्ती चौराहा पर एक छह वर्ष की बच्ची फिजा को वॉटर कूलर से करंट लग गया। दुकानदार ने उसे बचा लिया। स्थानीय लोगों ने चेताया है कि नगर पालिका को पहले ही जानकारी दी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Etah News: मारहरा में वॉटर कूलर से मासूम को लगा करंट, दुकानदार ने जान बची

Etah News: मंगलवार को नगर के मोहल्ला बस्ती चौराहा पर लगे वॉटर कूलर पर पानी पीने गई छह वर्ष की फिजा को करंट लग गया। बच्ची को करंट लगते चीख-पुकार मच गई। एक दुकानदार ने तत्परता दिखाते हुए वॉटरकूलर से चिपकी बच्ची को अलग हटावा। तब जाकर उसकी जान बच सकी। आसपास के लोगों का कहना है कि नगर पालिका परिषद की ओर से बस्ती चौराहे पर लगाए गए सार्वजनिक वाटर फ्रीजर में करंट आ रहा है। इसकी जानकारी कई बार नगर पालिका परिषद को दी गई है। उसके बाद भी वॉटरकूलर में आ रहे करंट को दूर नहीं कराया गया है। मंगलवार को हुई घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

ये भी पढ़ें:Etah News: छह महीने से रास्ते में खड़ा ट्राली ट्रांसफार्मर, निगम के अधिकारी रहे बेपरवाह

उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी वाटर फ्रीजर की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठायी है।दो दिन पहले जानकारी मिली थी बस्ती चौराहा स्थित वॉटर कूलर में करंट आ रहा है। तब कनेंक्शन हटवा दिया गया था। पता नहीं किसने मंगलवार को कनेंक्शन दोबारा करा दिया। उसकी वजह से हादसा हुआ है। आज पुन: वॉटर कूलर की पूरी लाइन उतरवा दी गई है।-रामदुलारे यादव, ईओ, नगर पालिका परिषद, मारहरा (एटा)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।