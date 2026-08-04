Etah News: मारहरा में वॉटर कूलर से मासूम को लगा करंट, दुकानदार ने जान बची
Etah News: मंगलवार को नगर के मोहल्ला बस्ती चौराहा पर एक छह वर्ष की बच्ची फिजा को वॉटर कूलर से करंट लग गया। दुकानदार ने उसे बचा लिया। स्थानीय लोगों ने चेताया है कि नगर पालिका को पहले ही जानकारी दी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Etah News: मंगलवार को नगर के मोहल्ला बस्ती चौराहा पर लगे वॉटर कूलर पर पानी पीने गई छह वर्ष की फिजा को करंट लग गया। बच्ची को करंट लगते चीख-पुकार मच गई। एक दुकानदार ने तत्परता दिखाते हुए वॉटरकूलर से चिपकी बच्ची को अलग हटावा। तब जाकर उसकी जान बच सकी। आसपास के लोगों का कहना है कि नगर पालिका परिषद की ओर से बस्ती चौराहे पर लगाए गए सार्वजनिक वाटर फ्रीजर में करंट आ रहा है। इसकी जानकारी कई बार नगर पालिका परिषद को दी गई है। उसके बाद भी वॉटरकूलर में आ रहे करंट को दूर नहीं कराया गया है। मंगलवार को हुई घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी वाटर फ्रीजर की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठायी है।दो दिन पहले जानकारी मिली थी बस्ती चौराहा स्थित वॉटर कूलर में करंट आ रहा है। तब कनेंक्शन हटवा दिया गया था। पता नहीं किसने मंगलवार को कनेंक्शन दोबारा करा दिया। उसकी वजह से हादसा हुआ है। आज पुन: वॉटर कूलर की पूरी लाइन उतरवा दी गई है।-रामदुलारे यादव, ईओ, नगर पालिका परिषद, मारहरा (एटा)
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