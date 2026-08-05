Etah News: करंट से बालक की मौत के मामले में अधिकारियों पर मुकदमा
Etah News: करंट लगने से 10 वर्षीय आरूष की मौत के मामले में उनके पिता ने बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से बच्चे की जान गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हादसे के बाद जिम्मेदारों को सूचना दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।
Etah News: करंट लगने से मासूम बालक की मौत के मामले में विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली नगर में थाना जैथरा क्षेत्र के गांव सिराऊ निवासी राजीव कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से दस वर्षीय बालक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामलू हो कि दस वर्षीय बालक आरूष (10) पुत्र राजीव यादव की करंट लगने से मौत हो गई थी।
आरुष अपने छोटे भाई रियांश को पास ही घर के पास ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए गया था। घर जाते समय ट्राली ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद जिम्मेदारों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। करंट के कारण बालक को बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बालक की मौत करंट लगने से बताई गई है। सीओ कृतिका सिंह ने बताया कि मृत बालक के पिता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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