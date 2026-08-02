Etah News: फ्रेंडशिप डे पर युवाओं ने काटा केक, निभाई यारी, होटल-रेस्तरां में जम कर हुई मस्ती

Etah News: एटा, रविवार को जिले में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस (फ्रेंडशिप डे) की जबरदस्त धूम देखने को मिली। शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक युवाओं ने इस खास दिन को बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। दिन भर दोस्त एक-दूसरे के रंग में रंगे नजर आए और शहर में दोस्ती के तराने गूंजते रहे। युवाओं ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर जीवन भर सच्चा दोस्त बने रहने और हर मोड़ पर साथ देने की कसमें खाईं। मित्रता दिवस के अवसर पर सुबह से ही बधाई संदेशों का दौर शुरू हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोस्तों के फोटो और स्टेटस छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ ही शहर के पार्कों, कैफे और चौराहों पर युवाओं की टोलियां जमा होने लगीं। दोस्तों ने एक-दूसरे के साथ जमकर मौज-मस्ती की और पुराने दिनों को याद किया। कभी स्कूल की बंक मारी क्लासेस, तो कभी बचपने की शरारतें, सबने मिलकर अपने बचपन के यादगार दिनों को एक बार फिर जी लिया। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए शहर के प्रमुख होटलों, रेस्तरां और चाय की टपरियों और कैफे में युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। दोस्तों ने एक-दूसरे को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक रूप से केक काटा और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर के जीटी रोड, आगरा रोड, रेलवे रोड, ठंडी सड़क स्थित रेस्तराओं में युवाओं ने पसंदीदा पकवानों और फास्ट फूड का लुत्फ उठाया। कई जगहों पर होटलों को स्पेशल फ्रेंडशिप डे थीम पर सजाया गया था, जहां सेल्फी प्वाइंट्स पर युवाओं ने ढेरों तस्वीरें और रील्स बनाईं.