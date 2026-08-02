Etah News: फ्रेंडशिप डे पर युवाओं ने काटा केक, निभाई यारी, होटल-रेस्तरां में जम कर हुई मस्ती
Etah News: एटा में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की धूमधाम के साथ मनाया गया। युवाओं ने एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर और मिठाई खिलाकर इस दिन को खास बनाया। लॉन्ग ड्राइव पर निकले दोस्तों ने दोस्ती के गानों के साथ सफर का आनंद लिया। गिफ्ट दुकानों पर भी खासी चहल-पहल देखी गई।
Etah News: एटा, रविवार को जिले में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस (फ्रेंडशिप डे) की जबरदस्त धूम देखने को मिली। शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक युवाओं ने इस खास दिन को बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। दिन भर दोस्त एक-दूसरे के रंग में रंगे नजर आए और शहर में दोस्ती के तराने गूंजते रहे। युवाओं ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर जीवन भर सच्चा दोस्त बने रहने और हर मोड़ पर साथ देने की कसमें खाईं। मित्रता दिवस के अवसर पर सुबह से ही बधाई संदेशों का दौर शुरू हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोस्तों के फोटो और स्टेटस छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ ही शहर के पार्कों, कैफे और चौराहों पर युवाओं की टोलियां जमा होने लगीं। दोस्तों ने एक-दूसरे के साथ जमकर मौज-मस्ती की और पुराने दिनों को याद किया। कभी स्कूल की बंक मारी क्लासेस, तो कभी बचपने की शरारतें, सबने मिलकर अपने बचपन के यादगार दिनों को एक बार फिर जी लिया। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए शहर के प्रमुख होटलों, रेस्तरां और चाय की टपरियों और कैफे में युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। दोस्तों ने एक-दूसरे को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक रूप से केक काटा और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर के जीटी रोड, आगरा रोड, रेलवे रोड, ठंडी सड़क स्थित रेस्तराओं में युवाओं ने पसंदीदा पकवानों और फास्ट फूड का लुत्फ उठाया। कई जगहों पर होटलों को स्पेशल फ्रेंडशिप डे थीम पर सजाया गया था, जहां सेल्फी प्वाइंट्स पर युवाओं ने ढेरों तस्वीरें और रील्स बनाईं.
लॉन्ग ड्राइव पर निकले दोस्त, गूंजे दोस्ती के नगमे
एटा। मौसम सुहाना होते ही कई युवाओं की टोलियां अपनी गाड़ियों से लॉन्ग ड्राइव पर भी निकलीं। दोस्तों ने शहर की भागदौड़ से दूर जाकर हाईवे और आसपास के दर्शनीय स्थलों की ओर रुख किया। गाड़ियों में बजते ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेगे, दिन चाहता हम ना रहे कभी यारों के बिन जैसे अनेकों दोस्ती के गानों और हंसी-ठहाकों ने सफर को और भी रंगीन बना दिया।
उपहारों की दुकानों पर रही खासी चहल-पहल
एटा। फ्रेंडशिप डे को लेकर शहर के गिफ्ट आइटम्स की दुकानों पर पिछले दो-तीन दिनों से जारी चहल-पहल रविवार को चरम पर रही। फ्रेंडशिप बैंड, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, फोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड्स, नोटबुक और पैन की खूब बिक्री हुई। दिन ढलने तक शहर की सड़कों और बाजारों में युवाओं की टोली दोस्ती के जश्न में डूबी दिखाई दी। सबने एक ही सुर में कहा कि रिश्ते तो भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता इंसान खुद चुनता है, और इसे जीवन भर पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए।
---युवाओं ने कही दिल की बात---
सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में मित्र के साथ खड़ा रहे। आज के दिन हम सब पुराने व्यस्त शेड्यूल से निकलकर एक साथ आए हैं, यह दिन हम सभी के लिए बेहद खास है।
--अभिषेक शर्मा, एडवोकेट, एटा।
दोस्ती वह पवित्र रिश्ता है, जिसका किसी जात पात या धर्म से कोई मतलब नहीं होता, अपने मित्र के लिए जो हर परिस्थिति में खड़ा रहे उसे ही मित्रता कहते है। आज के दौर में सच्चा मित्र मिलना सोना मिलने जैसा है।
--सौरभ भारद्वाज, शिक्षक, एटा।
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