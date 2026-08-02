Etah News: मंगल कलश स्थापना से सकारात्मक, ऊर्जावान, शुद्ध, पवित्र वातावरण है बनाता

Etah News: एटा, आचार्य नयन सागर महाराज का 34वां वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह रविवार को संपन्न हुआ। मांगलिक अनुष्ठान की शुरुआत बड़े मंदिर से निकली शोभायात्रा से हुई। दोपहर 12 बजे आचार्यश्री ने श्रावकों के साथ पद विहार करते हुए पुलिया गर्वी, विमर्श चौक, ठंडी सड़क और जीटी रोड से होते हुए जिला पंचायत स्थित जनेश्वर मिश्र सभागार तक पहुंचे। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने आचार्यश्री का स्वागत किया गया। सभागार में ध्वजारोहण सुभाष चन्द्र जैन, मंच उद्घाटन सुराज चंद्र जैन कर शुभारंभ किया। मंगलाचरण आरु जैन ने प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया और नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्य मंगल कलश राकेश जैन, सनी, मनीष जैन ने प्राप्त किया।

कार्यक्रम में आचार्य नयन सागर महाराज ने बताया कि वर्षायोग एक पर्व है। शेष सभी सामाजिक क्रियाएं हैं। मंगल कलश मंत्रों से वेष्ठित होते हैं। मंगल कलश स्थापना से सकारात्मक चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। जो पूजा जप साधना के दौरान आसपास की वातावरण को ऊर्जावान, शुद्ध, पवित्र बनाते हैं। मंगल कलश स्थापना जैन धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य अनुष्ठान पूजन की शुरुआत का एक शुभ अनिवार्य अंग है। इसे केवल एक पात्र ही नहीं बल्कि सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य दायक माना जाता है। अपने जीवन में संयम का कुछ अंश जागृत हो जाये वह चातुर्मास है। इस महापर्व पर एक अच्छा कार्य करने का संकल्प करना है। महावीर वाणी बहुत सशक्त है। भगवान महावीर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। जागृत का संदेश लेकर आया हूं जगाकर ही जाऊंगा। इस दौरान सतीश जैन, नितिन जैन, मनोज जैन, गौरव जैन, सतेन्द्र जैन, मुकेश जैन, विनोद जैन, प्रवीण जैन, राजीव जैन, अमन जैन, राजीव जैन, सुरजीत, सौरभ, संजय, रविन्द्र, प्रमेंद्र जैन, योगेश जैन, शैलेन्द्र जैन, सुबोध, सुरेश, रविन्द्र, विकास सक्सेना, संजू जैन, अतुल जैन, संजय जैन, प्रमोद जैन, सुनील जैन, संजीव जैन, दिनेश जैन, मुन्ना, बबिता जैन प्रेरणा, विजय जैन, शिल्पा जैन, सुषमा जैन, मीना जैन, अनीता जैन, अनु जैन, सरिता जैन, दीपाली जैन सहित सैंकड़ों भक्त जनेश्वर मिश्र सभागार में उपस्थित रहे।