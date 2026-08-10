Etah News: नकब लगाकर घर से 2.75 लाख की नकदी, जेवरात किए पार

Etah News: अलीगंज, गांव जानीपुर में खेत में बने मकान में चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीछे की दीवार काटकर मकान के अंदर घुसे चोर लाखों रुपये और लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर ले गए। सुबह जानकारी हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना अलीगंज के गांव जानीपुर निवासी जयसिंह राजपूत पुत्र तोताराम ने बताया कि रविवार तड़के करीब चार बजे जब वह उठे तो मकान के अंदर से ताला लगा हुआ था पीछे की तरफ जाकर देखा तो दीवार कटी हुई थी और नकब लगा हुआ था।

कमरे में जाकर देखा गया। कमरे में सामान बिखरा पड़ा मिला। सामान बिखरा देख घरवालों के होश उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि चोर घर से 2.75 लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। बताया कि यह रकम उन्होंने मक्का, मूंगफली और आलू की बिक्री से जुटाई थी। इसके साथ ही चोर एक सोने की लर, एक पायल, कंधनी और चार जोड़ी तोड़िए भी चोरी कर ले गए। बताया गया कि मकान खेत में बना हुआ है। चोरों ने मकान की पिछली दीवार को काटकर अंदर प्रवेश किया। जानकारी मिलते ही अलीगंज पुलिस के अलावा फॉरेसिंक और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए है। अलीगंज पुलिस का कहना है कि चोरों को तलाश किया जा रहा है। जल्द खुलासे को लेकर प्रयास किए जा रहे है।