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Etah News: अमेरिका से राजकीय विद्यालय एटा भवन देखने पहुंचे आये पुरातन छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: अमेरिका में निवास कर रहे 1993 के पुरातन छात्र ललित गुप्ता ने एटा के राजकीय इंटर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्यों को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और विद्यालय के लिए 50 हजार रुपये का सहयोग भी प्रदान किया। इस अवसर पर पुरातन छात्र समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे।

Etah News: अमेरिका से राजकीय विद्यालय एटा भवन देखने पहुंचे आये पुरातन छात्र

Etah News: ऐतिहासिक राजकीय इंटर कॉलेज एटा में चल रहे जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य देखने के लिए गुरुवार से पुरातन छात्र ललित गुप्ता एटा पहुंचे। पुरातन छात्र विद्यालय के हॉस्टल, भवन देखकर अपने समय हतप्रभ रह गये। अमेरिका से गुरुवार को एटा पहुंचे राजकीय इंटर कालेज एटा के पुरातन छात्र वर्ष 1993 में (हास्टल) में रहने वाले ललित गुप्ता वर्तमान में अमेरिका में निवास कर रहे हैं। उनका 10 माह से विद्यालय में अनवरत रूप से हो रहे कार्य एवं परिवर्तन देखकर भारत आना हुआ है। वह अपनी पत्नी आशमा नूतानी (सॉफ्टवेयर इंजीनियर) के साथ अपराह्न 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज एटा पर पहुंचे।

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जहां पर जीर्णोद्धार पुरातन छात्र समिति अध्यक्ष संजीव कुमार एआरएम, सचिव अनूप द्विवेदी, मनीष दुबे, राजीव वर्मा ने उनका स्वागत किया।ललित गुप्ता ने विद्यालय हाल में अंकित प्रधानाचार्य, खिलाड़ियों, जिन कक्षाओं में उन्होंने अध्ययन किया। पुरातन छात्र परिवार ने विद्यालय के लिए 50 हजार रुपये का सहयोग प्रदान किया है। पुरातन छात्र समिति के चंद्रपाल सिंह कोषाध्यक्ष, राजीव यादव, मदन कुमार यादव, सत्येंद्र यादव, सुशील यादव, राजेश मिश्रा, डा. अनुमित द्विवेदी, राकेश भदोरिया, जितेंद्र पाल सिंह, योगेश यादव, कांति यादव, हेमेद्र सिंह, सेवाराम, सत्येंद्र कश्यप, मनोज कोच उपस्थित रहे।

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