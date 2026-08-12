Etah News: अलीगंज रोड पर जानलेवा गड्ढों से हादसों का खतरा, धुमरी-जैथरा के बीच बत्तर हालात

Etah News: अलीगंज रोड पर गड्ढों के कारण हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। बजट मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों का सरकार और विभाग से विश्वास खत्म हो चुका है। अब यात्रा में 1 से 1.5 घंटे से बढ़कर 3 से 4 घंटे लग रहे हैं।

Etah News: अलीगंज रोड पर जानलेवा गड्ढे होने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। इस लापरवाही के कारण इस मार्ग पर अक्सर हादसे हो रहे हैं। शासन से बजट मंजूर होने के छह महीने बीत जाने पर भी सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने से स्थानीय निवासियों और यात्रियों का सरकार और विभाग दोनों से भरोसा उठ गया हैं। शहर के अलीगंज चौराहे से कस्बा अलीगंज तक करीब 53 किमी लंबी सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस कारण मार्ग से गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के चालकों को अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दोपहिया और कार चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़क की खस्ता हालत के कारण वाहन बेहद धीमी गति से चल पा रहे हैं, नतीजतन, एटा और अलीगंज के बीच की यात्रा, इसमें एक से डेढ़ घंटे का समय लगना चाहिए। अब तीन से चार घंटे लग रहे हैं। चालक गड्ढों से बचने की लगातार कोशिश करते हैं। फिर भी अपने वाहनों को गहरे गड्ढों में गिरने से नहीं बचा पा रहे। इस कारण मार्ग पर हर दिन दोपहिया चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। जबकि कार में बैठे लोगों को झटकेदार सफर और वाहन के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बड़े मालवाहक वाहन भी रेंगते हुए चल पा रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने में चार से पांच घंटे का समय लगा रहे हैं。

धुमरी से जैथरा तक के रास्ते की दयनीय स्थिति एटा-अलीगंज मार्ग पर धुमरी और जैथरा कस्बों के बीच सड़क की हालत सबसे खराब है। इस हिस्से में सड़क पूरी तरह से टूट-फूट गई है और गहरे गड्ढे बन गए हैं। सड़क की गिट्टी बिटुमेन से अलग होकर किनारों पर जमा हो गई है। जैसे ही मोटरसाइकिल के टायर इस गिट्टी पर पड़ते हैं, वह फिसलकर गिर जाती हैं। साथ ही गड्ढों में बारिश का पानी भरने के कारण भारी वाहनों को गुजरने में बेहद परेशानियां हो रही है।

विधायक की कोशिशों के बावजूद सड़क निर्माण रुका अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर की पहल पर शासन ने एटा-अलीगंज मार्ग निर्माण और चौड़ीकरण के लिए बजट मंजूर किया था। बजट मिलने के दो महीने बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के दो महीने बाद वर्क ऑर्डर जारी किया गया। तब तक बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके चलते काम करने वाली एजेंसी ने निर्माण शुरू नहीं किया। एजेंसी की लापरवाही का हवाला देते हुए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर रद्द कर दिया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए कोई नई टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की है। नतीजतन फंड उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया है।

अलीगंज रोड पर 24 घंटे में गुजरते है 25 हजार ज्यादा वाहन ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे के दौरान एटा-अलीगंज मार्ग पर 20 से 25 हजार वाहन गुजरते हैं। इस ट्रैफिक में ज्यादातर मोटरसाइकिल और कारें होती हैं। इसके अलावा इस मार्ग का इस्तेमाल माल ढोने वाले वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो-रिक्शा और राज्य परिवहन की बसों द्वारा भी किया जाता है।

अभी फिर से टेंडर होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी इस मामले की सुनवाई की जा रही है। नए टेंडर नहीं खुल सकता।-ललित अग्रवाल, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग एटा