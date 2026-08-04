षटरस के त्याग के साथ परनिंदा रस का त्याग भी जरूरी : आचार्य नयन सागर

पुरानी बस्ती स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य नयन सागर महाराज ने श्रावकों को बताया कि अगर धर्म को समझना है तो त्याग करना पड़ेगा। महावीर प्रभु ने जब त्याग किया था तब वह उर्ध्वगामी बने। जो व्यक्ति षटरस का त्याग करता है। आचार्यश्री ने कहा कि तीर्थंकर प्रभु जिस दिन से दीक्षा लेते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता मौन रहते हैं। अखंड मौन साधना करते हैं। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने से पूर्व गौतम स्वामी चिंतित हैं। व्याकुल है कि हे प्रभु आप मोक्ष चले जाओगे। आपके जाने के बाद हम कैसे जियें, कैसे रहें। कैसे उठें कैसे बैठें यह हमें कौन बताएगा।

प्रभु महामौनी है। अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया कि कब, क्या, कैसे किससे कहां बोलें इसका महत्व है। उपवास के दिन खाद्य ,स्वाद लेह्यऔर पेय इन चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। जिस दिन उपवास करें उस दिन बकवास न करें। पूर्णता मौन रखें। मंगलाचरण सुनीता ने किया। शाम को आरती गुरु भक्ति में छोटे छोटे बच्चों ने णमोकार मंत्र और भजन की सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से की। इस दौरान शैलेन्द्र जैन, रविन्द्र त्रिमूर्ति, उमेश, तरुण, कुलदीप जैन, धवल जैन, विमल, मनोज जैन, वीरकांत जैन, अजय जैन, नितिन नूतन, राकेश जैन, सुभाष जैन,विभू जैन, शौर्य जैन,पर्व जैन, सरोज जैन, शिवा जैन,शकुंतला जैन,रेनू जैन,उषा जैन, लिटिल जैन, कुसुम जैन, ममता जैन, शुभ्रा जैन,आशु जैन मौजूद रहे।