Etah News: कासगंज रोड पर एक घंटें में हुए ताबड़ तोड़ हादसे, 21 से अधिक घायल

Etah News: रविवार रात को उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में 21 से अधिक कांवड़िए घायल हो गए। उनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसे मिरहची क्षेत्र में हुए, जबकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से गुजर रहे थे।

Etah News: रविवार रात के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 21 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें अधिकांश कांवड़िए बताए जा रहे है। दो की हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया है। जानकारी मिलते ही प्राचार्य, एएसपी, एसडीएम सदर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे और घायलों से जानकारी ली। हादसा रविवार रात को हुए है। सबसे ज्यादा हादसे मिरहची क्षेत्र में बताएं जा रहे है।

हादसे के समय श्रद्धालु कैसे यात्रा कर रहे थे रविवार को बड़ी संख्या में लोग कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग कांवड़ लेकर आ रहे थे। श्रद्धालुओं के जत्थे अलग-अलग मार्गों से गुजर रहे थे। इसी दौरान विभिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 21 से अधिक कांवड़िये चोटिल हो गए। कुछ को हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जबकि कुछ को मामूली चोटें लगीं। हादसों की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें भर्ती कर लिया। सड़क हादसों के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। दो घायलों की हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया है। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर मार्ग को सुचारु कराया। प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित बनी रहे।

हादसे में यह लोग हुए घायल विवेक, रिंकू, सोनू निवासी सैलार रामगढ फिरोजाबाद, अमित निवासी अनूपुर बिछवां मैनपुरी, अंजली, चंदन पुत्री राजू निवासी हिम्मतपुर दक्षिण फिरोजाबाद, विष्णु, रिंकू निवासी नगला रते मैनपुरी, मोहित निवासी खैरगढ़ फिरोजाबाद, पंकज राठौर निवासी भरगेन एत्माददपुर आगरा, विजय निवासी हरीसिंहपुर पिलुआ, अजय निवासी हलइया जैथरा, धर्मेन्द्र निवासी नगला मई मैनपुरी, माखन सिंह, ललित निवासी बोर्राखुद अवागढ़, अंकित निवासी मई मैनपुरी, पंकज, अमन निवासी हिम्मतपुर दक्षिण फिरोजाबाद, लक्ष्मन निवासी सकीट, आकाश निवासी रविदास रामगढ फिरोजाबाद, विशाल निवासी नामालूम, घंटो पंडित, रोनक निवासी पिनाहट आगरा, अजीत, अंकुश निवासी हुसैनपुर सिरसागंज फिरोजाबाद के नाम शामिल है।

कांवड़ियों के लिए एक अन्य समस्या एटा। जिल मैनपुरी थाना बिछवां के गांव अनूपपुर निवासी कांवडियां अमित को रविवार रात को कुत्ते ने काट लिया। कांवड ले जाते समय कुत्ते ने काट लिया। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। युवक का उपचार चल रहा है।