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Etah News: कावड़ यात्रा में शामिल वाहन से दो कावडियां घायल, दिया उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: मारहरा में रविवार शाम कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसा हुआ। वाहन में झटका लगने से दो कांवड़िए, मक्खन सिंह और ललित, गिरकर जख्मी हो गए। पुलिस ने तत्परता से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एटा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

Etah News: कावड़ यात्रा में शामिल वाहन से दो कावडियां घायल, दिया उपचार

Etah News: मारहरा, थाना क्षेत्र में रविवार शाम कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसा हो गया। गांव समसपुर के पास शाम करीब 6:30 बजे कांवड़ जत्थे में शामिल एक मैक्स पिकअप वाहन से दो कांवड़िए नीचे गिर गए। वाहन में अचानक झटका लगने से यह घटना हुई। जिसमें दोनों कांवड़िए घायल हो गए। कांवड़ियों का यह जत्था सोरों स्थित लहरा गंगाघाट से गंगाजल लेकर मारहरा कांवड़ रूट से गुजर रहा था। समसपुर गांव के पास मैक्स पिकअप के डाले पर बैठे कांवड़िए वाहन में अचानक झटका लगने से सड़क पर आ गिरे। घायलों में थाना अवागढ़ क्षेत्र के बोर्रा खुर्द निवासी 23 वर्षीय मक्खन सिंह और 21 वर्षीय ललित के रूप में हुई है।

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इस हादसे में मक्खन सिंह के कंधे में चोट लगी है। जबकि ललित की कमर में चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए मारहरा स्थित बीएम ज़ुबैरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, चिकित्सकों ने उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर मारहरा थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा और घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।

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