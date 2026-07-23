Etah News: नगला धारू में निकला मलेरिया पॉजिटिव, स्वास्थ्य टीम ने दिया उपचार
Etah News: ब्लॉक अवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय किशोर मलेरिया पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाया और 54 घरों का दौरा किया। कुल 28 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 11 लोगों की मलेरिया जांच नेगेटिव आई। टीम ने ग्रामीणों को जागरूक किया कि वे अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें।
Etah News: ब्लॉक अवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय किशोर मलेरिया पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में शिविर लगाया है। ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय मोनू पुत्र सूरजपाल सिंह मलेरिया पॉजिटिव निकला है। प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम डॉ. आकाश वर्मा, सुशील कुमार, जसराम सिंह एवं मुकेश कुमार ने ग्राम नगला धारू का दौरा किया।
स्वास्थ्य परीक्षण
स्वास्थ्य टीम ने गांव के 54 घरों में व्यक्तिगत रूप से विजिट कर साफ-सफाई, जलभराव और मच्छरजन्य स्थितियों का जायजा लिया गया। शिविर के दौरान कुल 28 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श, दवाएं दी गईं। बुखार व अन्य लक्षणों से पीड़ित 11 लोगों की मलेरिया जांच की गई। सभी 11 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया। प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। कूलर, पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें।
मलेरिया पॉजिटिव आंकड़े
जनपद में अब तक 11 मलेरिया पॉजिटिव निकले
एटा, प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक जनपद में 11 मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। जहां-जहां मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। उन स्थानों पर टीम को भेजकर निरोधात्मक गतिविधियां करायी गई है। वर्तमान में जनपद में कहीं पर भी संक्रामक बीमारियां नहीं फैल रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।