Etah News: नगला धारू में निकला मलेरिया पॉजिटिव, स्वास्थ्य टीम ने दिया उपचार

Etah News: ब्लॉक अवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय किशोर मलेरिया पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाया और 54 घरों का दौरा किया। कुल 28 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 11 लोगों की मलेरिया जांच नेगेटिव आई। टीम ने ग्रामीणों को जागरूक किया कि वे अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें।

Etah News: ब्लॉक अवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय किशोर मलेरिया पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में शिविर लगाया है। ग्राम नगला धारू में 17 वर्षीय मोनू पुत्र सूरजपाल सिंह मलेरिया पॉजिटिव निकला है। प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम डॉ. आकाश वर्मा, सुशील कुमार, जसराम सिंह एवं मुकेश कुमार ने ग्राम नगला धारू का दौरा किया।

स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य टीम ने गांव के 54 घरों में व्यक्तिगत रूप से विजिट कर साफ-सफाई, जलभराव और मच्छरजन्य स्थितियों का जायजा लिया गया। शिविर के दौरान कुल 28 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श, दवाएं दी गईं। बुखार व अन्य लक्षणों से पीड़ित 11 लोगों की मलेरिया जांच की गई। सभी 11 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया। प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। कूलर, पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें।

मलेरिया पॉजिटिव आंकड़े जनपद में अब तक 11 मलेरिया पॉजिटिव निकले

एटा, प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक जनपद में 11 मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। जहां-जहां मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। उन स्थानों पर टीम को भेजकर निरोधात्मक गतिविधियां करायी गई है। वर्तमान में जनपद में कहीं पर भी संक्रामक बीमारियां नहीं फैल रही है।