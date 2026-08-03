Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: ब्रजप्रांत में बनेंगे 10 लाख स्वदेशी समर्थक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसमें अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजीव कुमार ने कार्यक्रम में आए लोगों को

Etah News: ब्रजप्रांत में बनेंगे 10 लाख स्वदेशी समर्थक

Etah News: स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसमें अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजीव कुमार ने कार्यक्रम में आए लोगों को जानकारी दी। ब्रजप्रांत में दस लाख स्वदेशी समर्थक तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रांत के 10 लाख स्वदेशी समर्थक के लिए अभियान चलाया जाएगा। अतिथि के रूप में स्वदेशी कार्यकर्ता व एटा के विधायक विपिन डेविड उपस्थित रहे। क्षेत्र संयोजक डॉ. अमितेश अमित, क्षेत्र सहसंयोजक कपिल नारंग, प्रांत संयोजक मनोज अग्रवाल राय वाले उपस्थित रहे। इस अभियान के माध्यम से पूरे ब्रज प्रांत के 12 जिलों में आज से में भी स्वदेशी समर्थक यह अभियान शुरू हो गया है।

जो पूरी तरह डिजिटल है और 30 अगस्त तक इस अभियान के माध्यम से 10 लाख समर्थक तैयार करने हैं।वर्ग में प्रांत सह संयोजक के रूप में उमाकांत तिवारी की घोषणा की गई। सुंदर व्यवस्थाओं के लिए एटा की टीम को धन्यवाद दिया गया। एटा के जिला संयोजक ने के सभी का आगंतुकों आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आगरा ,फिरोजाबाद ,कासगंज के पदाधिकारी की घोषणा की गई। वंदेमातरम के साथ वर्ग का समापन हुआ। सुशील चौहान, अभिनव कश्यप, सावित्री शर्मा, प्रतिभा शाक्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।