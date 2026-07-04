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कासगंज में साहसी टिंकी के आगे टिक न सके बदमाश, घर में किए बंद

Arun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
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टिंकी के साहस को सलाम। बदमाशों के हमले में घायल होने के बाद भी उसने न सिर्फ लूट बचाई, बल्कि तीन बदमाशों को पकड़वा भी दिया। पटियाली में शुक्रवार शाम घर में घुसे तीन हथियारबंद बदमाशों ने पहले पति को फिर महिला को तमंचे की बट से घायल किया।

कासगंज में साहसी टिंकी के आगे टिक न सके बदमाश, घर में किए बंद

टिंकी के साहस को सलाम। बदमाशों के हमले में घायल होने के बाद भी उसने न सिर्फ लूट बचाई, बल्कि तीन बदमाशों को पकड़वा भी दिया। पटियाली में शुक्रवार शाम घर में घुसे तीन हथियारबंद बदमाशों ने पहले पति को फिर महिला को तमंचे की बट से घायल किया। लूट की फिराक में लगने पर महिला ने पति व बच्चे के साथ घर से भागकर मेन गेट बाहर से बंद कर दिया। खबर देकर पुलिस बुलाई। एक बदमाश छत से कूदकर भागने में और दो बदमाश मुठभेड़ में दबोचे गए।

पटियाली में गंजडुंडवारा रोड पर राहुल अपनी पत्नी टिंकी और बेटे आर्यांश के साथ रहते हैं। शुक्रवार शाम करीब चार बजे कुछ लोगों ने शादी का कार्ड देने के नाम पर दरवाजा खुलवाया। राहुल ने दरवाजा खोला तो तीन बदमाश हथियारों से लैस थे। एक ने राहुल पर तमंचा ताना तो दूसरे ने तमंचे की बट मारकर उसे घायल कर दिया। पति का चीख सुनकर दूसरी मंजिल पर बेटे के साथ मौजूद टिंकी उतरी तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया।

टिंकी किसी तरह से पति व बेटे को मुख्य दरवाजे की ओर ले आई। जैसे ही बदमाशों ने घर में लूटपाट की कोशिश शुरू की तो टिंकी अपने पति व बच्चे को लेकर भागी और बाहर से मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुला लिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

अपने को घिरता देख एक बदमाश ने भागने के लिए घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसके कूदते ही पुलिस और लोगों ने उसे दबोच लिया। उसे घायल हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घर में बंद बदमाशों ने अंधेरा होने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी गोलियां चलाईं, जिसमें दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया।

सूचना पर जिला मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, एएसपी सुशील कुमार व सीओ अमित कुमार समेत आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। समाचार भेजे जाने तक बदमाशों का उपचार जारी था। पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपने नाम अभिषेक पुत्र धीरेन्द्र (19 वर्ष) निवासी नरथर थाना पटियाली, विकास पुत्र मनोज (20 वर्ष) निवासी रेलवे कॉलोनी गंजडुंडवारा, शौर्य प्रताप पुत्र थान सिंह निवासी बरी बगवास थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज बताए हैं।

Arun Kumar Tripathi

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