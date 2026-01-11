Hindustan Hindi News
Daughter and her lover beaten to death after seeing her with boyfriend in Etah
एटा में घर में प्रेमी के साथ बेटी देख दोनों की पीट-पीटकर हत्या

संक्षेप:

Jan 11, 2026 11:11 pm ISTArun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
देर रात जैथरा के एक गांव में रविवार रात घर में ही प्रेमी के साथ बेटी को आपत्तिजनक हालत में देखकर बौखलाए घरवालों ने दोनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। युवक गंभीर रूप से घायल था। उसने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने उसे भर्ती कराया था। दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

थाना जैथरा क्षेत्र के एक गांव में रविवार की देर रात को दीपक अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंच गया। इसकी भनक युवती के परिजनों को हुई तो वो पहुंचे तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इसी समय युवती के परिजनों ने चोर-चोर का शोर कर दोनों पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। चोर होने की शक में गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। वहां पर जाकर तो वह युवक दीपक था। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो युवती की मौत हो चुकी थी, जबकि युवक को घायल अवस्था में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई।

जैथरा क्षेत्र में युवती के परिवार के लोगों ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख दोनों लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इसमें युवती की मौत हो गई है। घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रेमिका के परिजनों ने पूछताछ की जा रही है।

- श्याम नारायण सिंह, एसएसपी एटा