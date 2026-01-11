एटा में घर में प्रेमी के साथ बेटी देख दोनों की पीट-पीटकर हत्या
देर रात जैथरा के एक गांव में रविवार रात घर में ही प्रेमी के साथ बेटी को आपत्तिजनक हालत में देखकर बौखलाए घरवालों ने दोनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। युवक गंभीर रूप से घायल था। उसने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने उसे भर्ती कराया था। दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
थाना जैथरा क्षेत्र के एक गांव में रविवार की देर रात को दीपक अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंच गया। इसकी भनक युवती के परिजनों को हुई तो वो पहुंचे तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इसी समय युवती के परिजनों ने चोर-चोर का शोर कर दोनों पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। चोर होने की शक में गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। वहां पर जाकर तो वह युवक दीपक था। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो युवती की मौत हो चुकी थी, जबकि युवक को घायल अवस्था में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई।
जैथरा क्षेत्र में युवती के परिवार के लोगों ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख दोनों लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इसमें युवती की मौत हो गई है। घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रेमिका के परिजनों ने पूछताछ की जा रही है।
- श्याम नारायण सिंह, एसएसपी एटा
लेखक के बारे मेंArun Kumar Tripathi
