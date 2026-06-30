Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एटा में मेडिकल कॉलेज से आरोपी की बेजोड़ भागदौड़: पुलिस की भागम भाग

Arun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एटा मेडिकल कॉलेज में आरोपी दवा दिलाने के बहाने पुलिस से भाग निकला, लेकिन दरोगा और सिपाही ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। इस अनोखी घटना ने कॉलेज में भीड़ को आकर्षित किया और कई लोगों ने इसे वीडियो में कैद किया。

एटा में मेडिकल कॉलेज से आरोपी की बेजोड़ भागदौड़: पुलिस की भागम भाग

एटा मेडिकल कॉलेज में दवा दिलाने आया आरोपी भाग गया। आरोपी को भागते देख साथ में आए दारोगा और सिपाही उसके पीछे दौड़ पड़े और काफी दूर दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस और आरोपी के बीच चल रही चोर सिपाही की हरकत देख भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना का वीडियो बना रहे लोगों पर पुलिसकर्मी चीखते नजर आए।

हुआ यूं कि मंगलवार की दोपहर को एक बाइक पर नवीन कुमार नाम का दारोगा एक आरोपी को लेकर मेडिकल कॉलेज में आए थे। उसके साथ एक सिपाही था। जैसे ही मेडिकल कॉलेज में यह लोग घुसे वैसे ही झटका मारकर आरोपी भाग गया। आरोपी को भागते देख दरोगा और सिपाही भी दौड़ लिए। काफी दूर जाकर दोनों ने आरोपी को पकड़ लिया। यह घटनाक्रम देख भीड़ एकत्रित हो गई। पूछताछ करने पर भी दारोगा और सिपाही ने नाम नहीं बताया कि उसे लाए थे। बस यही कहा कि दवाई दिलाने लाए थे। वीडियो बना रहे लोगों पर सिपाही चीखता हुआ नजर आया। क्यों वीडियो बनाकर मेरी नौकरी लेना चाह रहे हो।

badge1

शारिरिक शक्ति और तत्परता के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाने वाला मामला।

badge2

पुलिस की भागदौड़ ने दर्शाया कि कानून के रखवाले कितनी मेहनत करते हैं।

badge3

समुदाय की उपस्थिति ने घटना को सामाजिक मीडिया पर उजागर किया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Arun Kumar Tripathi

लेखक के बारे में

Arun Kumar Tripathi
Etah News Medical College UP Police अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।