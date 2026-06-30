एटा में मेडिकल कॉलेज से आरोपी की बेजोड़ भागदौड़: पुलिस की भागम भाग
एटा मेडिकल कॉलेज में आरोपी दवा दिलाने के बहाने पुलिस से भाग निकला, लेकिन दरोगा और सिपाही ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। इस अनोखी घटना ने कॉलेज में भीड़ को आकर्षित किया और कई लोगों ने इसे वीडियो में कैद किया。
एटा मेडिकल कॉलेज में दवा दिलाने आया आरोपी भाग गया। आरोपी को भागते देख साथ में आए दारोगा और सिपाही उसके पीछे दौड़ पड़े और काफी दूर दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस और आरोपी के बीच चल रही चोर सिपाही की हरकत देख भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना का वीडियो बना रहे लोगों पर पुलिसकर्मी चीखते नजर आए।
हुआ यूं कि मंगलवार की दोपहर को एक बाइक पर नवीन कुमार नाम का दारोगा एक आरोपी को लेकर मेडिकल कॉलेज में आए थे। उसके साथ एक सिपाही था। जैसे ही मेडिकल कॉलेज में यह लोग घुसे वैसे ही झटका मारकर आरोपी भाग गया। आरोपी को भागते देख दरोगा और सिपाही भी दौड़ लिए। काफी दूर जाकर दोनों ने आरोपी को पकड़ लिया। यह घटनाक्रम देख भीड़ एकत्रित हो गई। पूछताछ करने पर भी दारोगा और सिपाही ने नाम नहीं बताया कि उसे लाए थे। बस यही कहा कि दवाई दिलाने लाए थे। वीडियो बना रहे लोगों पर सिपाही चीखता हुआ नजर आया। क्यों वीडियो बनाकर मेरी नौकरी लेना चाह रहे हो।
शारिरिक शक्ति और तत्परता के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाने वाला मामला।
पुलिस की भागदौड़ ने दर्शाया कि कानून के रखवाले कितनी मेहनत करते हैं।
समुदाय की उपस्थिति ने घटना को सामाजिक मीडिया पर उजागर किया।
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लेखक के बारे मेंArun Kumar Tripathi
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