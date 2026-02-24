Hindustan Hindi News
कासगंज में अनोखा मंदिर, मन्नत पूरी हो तो लगाइए हैंडपंप

Feb 24, 2026 01:07 am IST
तीर्थ नगरी सोरों से करीब पांच किमी दूर सहावर रोड पर बना मंदिर जल तीर्थ के रूप में बन गया है। श्रद्धालुओं की मन की बात पूरी होने के बाद यहां पर हैंडपंप लगवा कर भगवान को जल पिलाते है। अब तक 500 से भी अधिक हैंडपंप यहां लग चुके हैं।

तीर्थ नगरी सोरों से करीब पांच किमी दूर सहावर रोड पर बना मंदिर जल तीर्थ के रुप में बन गया है। मंदिर पर पहुंचकर लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के बाद मन्नत मांगते है। श्रद्धालुओं की मन की बात पूरी होने के बाद यहां पर हैंडपंप लगवा कर भगवान को जल पिलाते है। अब तक 500 से भी अधिक हैंडपंप यहां लग चुके है। हालत यह है कि अब हैंडपंप लगाने की जगह नहीं मिल रही है।

ब्लॉक सोरों क्षेत्र के गांव ताली गांव पर कई भगवान की प्रतिमाओं के साथ एक मंदिर बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर देव प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के चारों ओर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में हैंडपंप भी लगे दिखाई देते है। ये हैंडपंप इतने हैं कि पेड़-पौधों की संख्या भी कम लगती है। हिन्दुस्तान की टीम वहां पहुंची तो करीब-करीब सभी हैंडपंपों से पानी आ रहा था। एक ही स्थान पर 500 से अधिक हैंडपंप लगे हुए थे। सड़क पर जो भी निकलता है वह सिर झुकाकर जाता।

मंदिर के महंत पीतम मुनि ने बताया कि यहां पर बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वह अपनी मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहां हैंडपंप लगवा देते हैं। जैसे ही हैंडपंप से पहला पानी निकलता है वह पानी हनुमानजी को पिलाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि जब मन्नत मांगते समय यही कहा जाता है कि जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको पानी पिलाएंगे। अपने लगाए हुए हैंडंपप से पानी निकालकर पिलाया जाता है।

एटा। मंदिर के महंत पीतम मुनि ने बताया कि पिछले वर्ष यहां पर काफी हैंडपंप हो गए थे। लगाने के लिए जगह नहीं बची थी। उन्होंने दावा कि किया कि करीब एक हजार हैंडपंप निकाल दिए गए। इसके पाइप आदि सामान बैचने से जो पैसा आया वह मंदिर बनवाने में लगा दिया। जब अधिक संख्या में हो जाते है तो यहीं प्रयोग कर लेते है।

अन्य स्थान पर हैंडपंप लगवाने से नहीं मिलता लाभ

मंदिर के महंत से यह बात पूछी गई कि एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में हैंडपंप से कोई लाभ नहीं है। यह हैंडपंप उन स्थानों पर लगवा सकते है जहां पर पानी जरूरत है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। इसी परिसर में लगाने से लाभ मिलता है। इसीलिए यहां लगवाया जाता है। महंत ने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले एक दंपति हैंडपंप लगवाने आए थे। यहां पर दोनों के बीच विवाद हो गया। तीन दिन तक वह हैंडपंप लगाते रहे, लेकिन पानी नहीं निकल सका। बाद में उन्होंने जब क्षमा मांगकर फिर से प्रयास किया तो हैंडपंप दो घंटे में ही लग गया।

पांच हजार में लग जाता है हैंडपंप

मंदिर पर जो हैंडपंप लगवाते है उनका करीब पांच हजार रुपये का खर्चा आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर पानी सिर्फ 20 फुट की गहराई पर ही उपलब्ध है। नया हैंडपंप लगवाने में पांच हजार रुपये ही खर्च होते है। मंदिर के पास कई मिस्त्री उपलब्ध रहते हैं। 800 से एक हजार रुपये मिस्त्री पानी निकालने के लिए ले लेता है।

2011 से कर रहे महंत सेवा

पीतम मुनि ने बताया कि वह इस मंदिर पर वर्ष 2011 में आए थे। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। पड़ोस के गांव में उनका परिवार रहता है। इससे पहले उनके गुरु जी यहां पर रहकर मंदिर की सेवा करते थे। उनके गोलोक होने के बाद मंदिर की व्यवस्था संभाली। अब जून माह में हर वर्ष एक श्रीमद्भागवत कथा होती है। साथ ही एक भंडारा होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।

