एटा में खराब बस को धक्का लगाते लोगों को कंटेनर ने कुचला, पांच की मौत

एक वीभत्स हादसे में खराब रोडवेज बस को धक्का लगाते हुए यात्रियों को पीछे तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई। एटा के बागवाला क्षेत्र हुए इस हादसे में घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां आठ घायल हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एक वीभत्स हादसे में खराब रोडवेज बस को धक्का लगाते हुए यात्रियों को पीछे तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई। एटा के बागवाला क्षेत्र हुए इस हादसे में घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां आठ घायल हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में तीन फर्रुखाबाद के, एक बुलंदशहर का निवासी था, जबकि एक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

गुरुवार को एटा डिपो की रोडवेज बस फर्रुखाबाद से एटा आ रही थी। रात करीब 11 बजे थाना बागवाला क्षेत्र के गांव कीलरमऊ के पास बस पहुंचते ही खराब हो गई। चालक ने बस को किनारे खड़ा कर दिया। बस को दोबारा स्टार्ट करने के लिए करीब दस यात्री बस में धक्का लगाने लगे। ये लोग अभी धक्का लगा ही रहे थे कि पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी।

हादसा इतनी वीभत्स था कि धक्का लगा रहे यात्री बस और कंटेनर के बीच बुरी तरह दब गए। कुछ यात्री बस के आगे खड़े थे। टक्कर लगने से बस आगे बड़ी तो वो भी चपेट में आ गए। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में वहां पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इसमें से डॉक्टरों ने राजेश (34) पुत्र रामसिंह निवासी दौलतपुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद, सुखराम पुत्र राजपाल निवासी पिलखुना जनपद फर्रुखाबाद, शैलेष कुमार पुत्र जोगराज सिंह निवासी उम्मरपुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद, सत्येंद्र पुत्र राजकुमार निवासी भर्रा थाना स्याना जनपद बुलंदशहर को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं रवि पुत्र राजेश निवासी गोदेपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद, विक्रांत, आनंद सिंह, दक्ष घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है।