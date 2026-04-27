लापता होने के चौथे दिन जंगल में मिला युवक का शव, एटा में मर्डर; मौसिया ससुर पर हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के एटा में लापता होने के चौथे दिन जंगल में युवक का शव मिला। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने बीमा दावे के पैसों के लेन-देन को लेकर युवक के मौसिया ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के डांडा गांव के जंगल में लापता हुए एक युवक का शव चौथे दिन पुलिस ने बरामद किया, जिसके परिजनों ने एक रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने बीमा दावे के पैसों के लेन-देन को लेकर युवक के मौसिया ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है।

उन्होंने बताया कि मरने वाले के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। उन्होंने बताया कि मरने वाले व्यक्ति की पहचान मलावन थाना क्षेत्र के लाखापुर के रहने वाले राजकुमार (35) के रूप में हुई है।परिजनों के अनुसार, राजकुमार रिश्तेदारी में बीमा दावे के पैसों के विवाद को सुलझाने डांडा गांव गया था। उसके चचेरे भाई अजय यादव ने बताया कि राजकुमार वहां से वापस नहीं लौटा तो 23 अप्रैल को नयागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और रविवार देर रात जंगल से उसका का शव मिला है।सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

परिजनों का आरोप है कि पैसों के विवाद में साजिश के तहत हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।