Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsetah mass murder no one from home reached school today innocent child returned alone
एटा सामूहिक हत्याकांड: आज घर से कोई न पहुंचा स्कूल, अकेला ही लौटा मासूम

एटा सामूहिक हत्याकांड: आज घर से कोई न पहुंचा स्कूल, अकेला ही लौटा मासूम

संक्षेप:

देवांश स्कूल में छुट्टी के बाद किसी के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन जब परिवार का कोई व्यक्ति लेने के लिए नहीं पहुंचा तो वह खुद की स्कूल से घर पहुंच गया। स्कूल, घर से करीब आधा-पौन किमी दूर है। कमल सिंह के घर के दो गेट हैं। एक गेट मेन रोड पर खुलता है तो दूसरा गेट पीछे गली में खुलता है।

Jan 19, 2026 09:17 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, एटा
share Share
Follow Us on

यूपी के एटा में सोमवार को घर में घुसकर दिन दहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग गंगा सिंह, उनकी 70 वर्षीय पत्नी श्यामा देवी, 42 वर्षीय पुत्रवधू रत्ना और 20 वर्षीय बेटी ज्योति सिंह शामिल रहीं। परिवार में कुल सात सदस्य हैं। घटना के समय गंगा सिंह के पुत्र कमल सिंह दवा लेने बाजार गए हुए थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपनी चश्मे की दुकान पर थी। कमल सिंह का 12 वर्षीय बेटा देवांश जो पांचवीं का छात्र है, स्कूल गया हुआ था। अज्ञात हमलावर ने चारों हत्याओं को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया। ईंट और भारी हथियारों से सभी के चेहरों को बुरी तरह कुचल डाला। वहीं इस घटना के दौरान स्कूल गए मासूम देवांश को आज अकेले ही घर लौटना पड़ा क्योंकि उसे लेने कोई नहीं पहुंच पाया था। घर पहुंचे देवांश ने जब अपने दादा-दादी, मां और बहन की हत्या के बारे में जाना तो अवाक रह गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देवांश स्कूल में छुट्टी के बाद किसी के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन जब परिवार का कोई व्यक्ति लेने के लिए नहीं पहुंचा तो वह खुद की स्कूल से घर पहुंच गया। रोज उसे लेने के लिए घर से कोई न कोई आता था। स्कूल, घर से करीब आधा-पौन किमी दूर है। कमल सिंह के घर के दो गेट हैं। एक गेट मेन रोड पर खुलता है तो दूसरा गेट पीछे गली में खुलता है। अक्सर घर के सभी लोग सड़क वाले गेट का ही प्रयोग करते हैं। सुबह जब देवांश स्कूल जाता है तभी गली वाले गेट का प्रयोग होता है। सोमवार की सुबह देवांश को स्कूल छोड़ने के लिए ज्योति गई थी। बालक के स्कूल जाने के बाद कोई आता-जाता नहीं है। बस जब कूड़े वाला आता है तभी गली वाला गेट दोबारा खोला जाता है। बाकी समय बंद रहता है। सोमवार की दोपहर दो बजे देवांश की स्कूल से छुट्टी हुई तो वह स्कूल के गेट पर ही किसी के आने का इंतजार करने लगा। सभी बच्चे चले गए, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह पैदल चलकर खुद ही घर पहुंच गया। वो भी बड़े गेट से ही अंदर गया था।

ये भी पढ़ें:जिस घर में एक साथ हुए 4 कत्ल, वहां बड़ी से पहले छोटी बेटी की शादी की थी तैयारी

दिल दहलाने वाला दृश्य

एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या के बाद एटा के इस घर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। करीब एक हजार वर्ग फुट में बने दो मंजिला मकान में चार लोगों की हत्या हुई है। घर के दो रास्ते हैं, आगे और पीछे। दोनों रास्तों को घर के लेाग प्रयोग करते हैं। मुख्य गेट का प्रयोग अधिक किया जाता है। माना जा रहा है कि हत्यारोपी मुख्यगेट से ही घुसे। क्योंकि जब बालक घर पहुंचा तो मुख्य गेट अंदर से बंद नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:यूपी में दिनदहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, खून से सनी मिलीं लाशें

चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे गंगा सिंह

गंगासिंह मुख्य गेट के बाद बने हुए कमरे की चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि ऊपर घटना को अंजाम देने के बाद गंगासिंह पर प्रहार किया गया हो। जीने से ऊपर जाने पर जमीन पर खून बिखरा था। कमरे में ज्योति खून से लथपथ पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लगा रहा था कि जैसे किसी ने पहले बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया हो। उसके बाद उसके सिर पर लगातार प्रहार किए गए हों। सबसे अधिक चोट ज्योति के सिर पर लगी थी। सिर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। इसी कमरे में बेड पर ज्योति की मां रत्ना का शव पड़ा था। रत्ना के भी सिर पर ही प्रहार किया गया था। उसके सिर से खून बह रहा था।

दादी श्यामादेवी के भी सिर में लगी थी चोट

प्रथम तल पर जिस कमरे में ज्योति का शव पड़ा था उसी के बराबर में ही उसकी दादी श्यामादेवी का शव पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह चीख पुकार की आवाज सुन नीचे ऊपर बचाने के लिए पहुंची थी वहीं पर उन पर भी हमला कर दिया। उसके भी सिर में ही चोट लगी हुई थी। हत्यारा काफी क्रूर सा लग रहा है। जिस कमरे में तीनों शव पड़े मिले है। उसी स्थान पर सीमेंट की ईंट(खरंजा वाली ईंट) पड़ी हुई थी। उस ईंट पर लगा खून हत्या की गवाही दे रही थी। ईंट पूरी से तरह से खून से सनी हुई थी। हत्या का अंजाम देने के बाद ईंट को वहीं छोड़ दिया गया। देखने से ऐसा लग रहा है कि ईंट पीछे वाली गली के खरंजा से निकाली गई हो। पीछे गली में ऐसी ईंट का खरंजा लगा हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |