माघ मेले में हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें, अखिलेश ने बंगाल चुनाव को लेकर भी किया यह दावा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि माघ मेले के आयोजकों से कहना चाहूंगा कि वहां हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें। इस दौरान अखिलेश यादव ने 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर भी बड़ा दावा कर डाला। 

Jan 01, 2026 06:03 pm IST
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माघ मेले को लेकर सरकार के साथ ही अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अधिकारी चापलूसी में नियम बदल रहे हैं तो मैं आयोजकों से कहना चाहूंगा कि वहां हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें। इस दौरान अखिलेश यादव ने 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर भी बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत निश्चित है। बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे।

लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने यह दावा किया। एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला किया। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश वासियों और देशवासियों के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को नए साल की शुभकामनाएं दीं। अखिलेश यादव ने कहा कि नया साल खुशियां लेकर आया है। नया सकंल्प लेना चाहिए।

आपको बता दें कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 3 जनवरी से होने वाले माघ मेले में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से शिविर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संदीप को नोटिस जारी किया गया। मेला प्राधिकरण द्वारा 29 दिसंबर को जारी इस नोटिस में उक्त संस्थान को आवंटित भूमि मेले के नियम के विरुद्ध गैर धार्मिक, राजनीतिक क्रियाकलापों की तैयारी किए जाने के संदर्भ में जवाब मांगा गया। नोटिस के मुताबिक, इस संस्था द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के कारण मेले में प्रवास कर रहे साधु संतु ने आपत्ति जताई है। इस नोटिस जारी होने के बाद विवाद बढ़ने लगा और अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब महाकुंभ में स्थान दिया गया था तो अब माघ मेले में ऐतराज़ क्यों? उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेकना किस नियम में लिखा है।

