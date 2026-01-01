माघ मेले में हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें, अखिलेश ने बंगाल चुनाव को लेकर भी किया यह दावा

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि माघ मेले के आयोजकों से कहना चाहूंगा कि वहां हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें। इस दौरान अखिलेश यादव ने 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर भी बड़ा दावा कर डाला।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माघ मेले को लेकर सरकार के साथ ही अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अधिकारी चापलूसी में नियम बदल रहे हैं तो मैं आयोजकों से कहना चाहूंगा कि वहां हमारे केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करें। इस दौरान अखिलेश यादव ने 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर भी बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत निश्चित है। बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे।

लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने यह दावा किया। एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला किया। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश वासियों और देशवासियों के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को नए साल की शुभकामनाएं दीं। अखिलेश यादव ने कहा कि नया साल खुशियां लेकर आया है। नया सकंल्प लेना चाहिए।