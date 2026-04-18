अर्ध न्यायिक आदेश में त्रुटि सेवा से बर्खास्तगी का आधार नहीं, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल किसी आदेश के गलत या अवैध होने के आधार पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल किसी आदेश के गलत या अवैध होने के आधार पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब तक कि उसमें दुर्भावना, भ्रष्टाचार या कदाचार के स्पष्ट प्रमाण न हों। मामला नगर निगम वाराणसी के तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी रामेश्वर दयाल का है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच के बाद उन्हें सेवा से हटाने की सजा दी गई थी। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की।
याची पर आरोप था कि उन्होंने ठाकुर राधा देव महादेव जी मंदिर नाम से पंजीकृत भवन जिसका कि उसके मालिमो जावेद और आयशा खातून के पक्ष में कथित रूप से बैनामा कर दिया था के नामांतरण का आदेश मो जावेद आदि के पक्ष में करने का आदेश पारित कर दिया था। आरोप है कि नामांतरण आदेश पारित करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इसकी शिकायत पर प्रदेश सरकार ने जांच के बाद याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि जांच निष्पक्ष तरीके से हुई और अधिकारी को पर्याप्त अवसर दिया गया।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न तो कोई मौखिक सुनवाई दी गई और न ही यह साबित किया गया कि अधिकारी ने किसी को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोर्ट ने कहा कि नामांतरण की प्रक्रिया केवल राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने तक सीमित होती है और इससे संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता। यदि किसी आदेश में कानूनी त्रुटि है, तो उसका समाधान अपील या अन्य न्यायिक मंच पर किया जा सकता है, न कि सीधे विभागीय कार्रवाई के जरिए।
अदालत ने यह भी पाया कि मामले में कहीं भी यह प्रमाण नहीं है कि अधिकारी ने भ्रष्टाचार या किसी बाहरी दबाव में आकर निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल तकनीकी गलती या गलत निर्णय को कदाचार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्यवाही ‘नो एविडेंस’ यानी बिना ठोस साक्ष्य के आधार पर की गई प्रतीत होती है। ऐसे में इसे जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि मामले को दोबारा जांच के लिए भेजना व्यर्थ होगा, क्योंकि मूल आधार ही त्रुटिपूर्ण है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अधिकारी को सेवा से हटाने की सजा दी गई थी। इसके साथ ही याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी को इस निर्णय के सभी कानूनी लाभ मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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