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ई-रिक्शा चालक ने युवती से होटल में किया रेप, पुलिस ने चलने लायक नहीं छोड़ा, ‘हाफ एनकाउंटर’ कर दबोचा

Dinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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अलीगढ़ में युवती को सस्ता कमरा दिलाने के बहाने होटल ले जाकर उससे रेप करने वाले ई-रिक्शा चालक को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था। 

ई-रिक्शा चालक ने युवती से होटल में किया रेप, पुलिस ने चलने लायक नहीं छोड़ा, ‘हाफ एनकाउंटर’ कर दबोचा

Aligarh News: यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। इसी के तहत अलीगढ़ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सस्ता कमरा दिलाने के बहाने युवती से होटल में रेप के मामले में ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर करके उसे दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। बाद में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके पैर में गोली लगी। जांच में पता चला कि षड्यंत्र में होटल प्रबंधन भी शामिल था। पुलिस ने होटल मालिक व रिसेप्शनिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

मामला बन्नादेवी थाना क्षेत्र का है। कासगंज के एक गांव निवासी 27 वर्षीय युवती बुधवार रात करीब आठ बजे निजी काम से अलीगढ़ आई थी। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद रुकने के लिए होटल की तलाश कर रही थी, तभी एक ई-रिक्शा चालक मिला, जिसने कहा कि मैं आपको होटल दिखा दूंगा। वह सस्ते होटल दिखाने के लिए युवती को अपने ई-रिक्शा में बिठाकर नीलकंठ होटल में ले गया। वहां कमरा लिया। युवती अपने कमरे में चली गई। इस दौरान रिक्शा चालक को किराए के 200 रुपये दिए। आरोपी रुपये खुलवाने के लिए चला गया। कुछ देर रुपये लौटाने के बहाने आया और कमरा बंद कर दिया। इसके बाद वह युवती के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने पर युवती का गला दबाते हुए जान से मारने की कोशिश की। गालीगलौज करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कमरे से निकलकर फरार हो गया। युवती ने बाहर आकर पुलिस को सूचना दी।

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आत्मरक्षा में पुलिस ने की फायरिंग

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान क्वार्सी क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी सुभान पुत्र मुख्तार उर्फ पप्पू के रूप में हुई। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के नेतृत्व में थाना बन्नादेवी व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की टीमों का गठन किया गया। गुरुवार तड़के बरौला पुल से आगे जाफराबाद रोड पर आरोपी सुभान को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी। बाद में पुलिस ने घेरकर उसे पकड़ लिया और घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद आरोपी के खिलाफ और मुकदमा दर्ज किया गया है।

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किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी युवक हिरासत में

वहीं दूसरी ओर बिजनौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। नजीबाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल परीक्षण) भी कराया गया है। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आकाक्षा गौतम का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष एवं गंभीरता से जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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