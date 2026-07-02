ई-रिक्शा चालक ने युवती से होटल में किया रेप, पुलिस ने चलने लायक नहीं छोड़ा, ‘हाफ एनकाउंटर’ कर दबोचा

अलीगढ़ में युवती को सस्ता कमरा दिलाने के बहाने होटल ले जाकर उससे रेप करने वाले ई-रिक्शा चालक को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था।

Aligarh News: यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। इसी के तहत अलीगढ़ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सस्ता कमरा दिलाने के बहाने युवती से होटल में रेप के मामले में ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर करके उसे दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। बाद में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके पैर में गोली लगी। जांच में पता चला कि षड्यंत्र में होटल प्रबंधन भी शामिल था। पुलिस ने होटल मालिक व रिसेप्शनिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

मामला बन्नादेवी थाना क्षेत्र का है। कासगंज के एक गांव निवासी 27 वर्षीय युवती बुधवार रात करीब आठ बजे निजी काम से अलीगढ़ आई थी। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद रुकने के लिए होटल की तलाश कर रही थी, तभी एक ई-रिक्शा चालक मिला, जिसने कहा कि मैं आपको होटल दिखा दूंगा। वह सस्ते होटल दिखाने के लिए युवती को अपने ई-रिक्शा में बिठाकर नीलकंठ होटल में ले गया। वहां कमरा लिया। युवती अपने कमरे में चली गई। इस दौरान रिक्शा चालक को किराए के 200 रुपये दिए। आरोपी रुपये खुलवाने के लिए चला गया। कुछ देर रुपये लौटाने के बहाने आया और कमरा बंद कर दिया। इसके बाद वह युवती के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने पर युवती का गला दबाते हुए जान से मारने की कोशिश की। गालीगलौज करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कमरे से निकलकर फरार हो गया। युवती ने बाहर आकर पुलिस को सूचना दी।

आत्मरक्षा में पुलिस ने की फायरिंग एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान क्वार्सी क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी सुभान पुत्र मुख्तार उर्फ पप्पू के रूप में हुई। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के नेतृत्व में थाना बन्नादेवी व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की टीमों का गठन किया गया। गुरुवार तड़के बरौला पुल से आगे जाफराबाद रोड पर आरोपी सुभान को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी। बाद में पुलिस ने घेरकर उसे पकड़ लिया और घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद आरोपी के खिलाफ और मुकदमा दर्ज किया गया है।