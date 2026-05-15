हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन दे सकता है ईपीएफओ, सीबीटी की मीटिंग में बनी सहमति
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सदस्य एसपी तिवारी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये जल्द हो सकती है।
EPFO Decision: पीएफ कटाने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सदस्य एसपी तिवारी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये जल्द हो सकती है। इसके लिए सीबीटी की तीन बैठकों में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत हैं। साथ ही जानकारी दी कि साढ़े सात हजार रुपये की मांग फिलहाल संभव नहीं है। बोर्ड सदस्य और टीयूसीसी महासंघ के महासचिव एसपी तिवारी ने शुक्रवार को सर्वोदय नगर स्थित ईपीएफओ ऑफिस में लोगों और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की और ईपीएफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बक्शी से उसके निराकरण कराने के निर्देश दिए।
सीबीटी सदस्य ने बताया कि कर्मचारी के अधिकतम 15 हजार रुपये बेसिक वेतन और डीए मानकर की जाती है। इसको बढ़ाने की मांग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पीएफ के लिए सीमा 25 हजार रुपये और ईपीएस के लिए 30 हजार रुपये सीमा का मानक होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। अभी पीएफ की गणना कर्मचारी के वेतन की 15 हजार रुपये तक बेसिक सैलरी और डीए को मानकर की जाती है। इससे वेतन का 8.33 प्रतिशत यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति महीना ही पेंशन फंड में जाता है। अगर बेसिक वेतन की सीमा बढ़ेगी तो पेंशन और पीएफ अंशदान अधिक कटेगा।
जुलाई से मिलेगी यूपीआई से पीएफ निकालने की सुविधा
सीबीटी सदस्य एसपी तिवारी ने बताया कि यूपीआई के माध्यम से पीएफ राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ईपीएफओ जुलाई से इस सुविधा का लाभ सभी ईपीएफओ सदस्यों को दिया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 पोर्टल एक जून से लागू होने की संभावना है। इसके आधार पर पेंशन, पीएफ निकासी के नए नियम लागू हो जाएंगे। ईपीएफओ ऑफिस पहुंचने पर टीयूसीसी महासंघ के अध्यक्ष हंसराज अकेला और महासचिव एसपी तिवारी का स्वागत किया गया। इस दौरान ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला, स्टाफ यूनियन के महामंत्री सौरभ तिवारी, टीयूसीसी जिला महासचिव दिनेश सिंह भोले आदि रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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