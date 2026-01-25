Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEOW Action in Fraud Case Arrested Sahara Society Manager Vikas Bhatnagar From Punjab
ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सहारा सोसाइटी प्रबंधक 14 करोड़ के गबन में गिरफ्तार

ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सहारा सोसाइटी प्रबंधक 14 करोड़ के गबन में गिरफ्तार

संक्षेप:

ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के सहायक प्रबंधक विकास भटनागर को पंजाब में शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। विकास को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है।

Jan 25, 2026 08:10 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के सहायक प्रबंधक विकास भटनागर को पंजाब में शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। निवेशकों का 14 करोड़ 36 लाख रुपये गबन करने का आरोप में विकास व कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानपुर के काकादेव थाने में में 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी। विकास भटनागर को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विवेचना में करोड़ों रुपये हड़पने का मामला सामने आने पर शासन ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी। इसमें 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 15 आरोपी दोषी पाए गए। 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत में इओडब्ल्यू द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि विकास फरार था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक इस कंपनी का कार्यालय लखनऊ के कपूरथला पर खोला गया था। इसकी शाखाएं कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इटावा, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में थी।

ये भी पढ़ें:धर्मांतरण केस में एक और जिम संचालक गिरफ्तार, पत्नी-बच्चों संग भाग रहा था दुबई

कंपनी के एजेंटों ने निवेशकों को ऊंचे ब्याज का लालच देकर करोड़ों रुपये जमा कराए थे। ये काम एजेंटों के जरिए करवाए गए थे। समयावधि पूर्ण हो जाने के बावजूद कंपनी के निदेशक व पदाधिकारी निवेशकों को संबंधित राशि वापस करने की बजाय सारी राशि हड़प कर फरार हो गए थे।

पांच साल से फरार था विकास

कानपुर के किदवई नगर निवासी विकास भटनागर इस कंपनी की आगरा शाखा में सहायक प्रबंधक पद पर तैनात था। वह इस समय वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 498 जोशी निवास, चुन्नी कला थाना बड़ाली आलासिंह में रह रहा था। पता चलने पर ईओडब्ल्यू की एक टीम पंजाब गई और उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर आई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |