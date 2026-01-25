ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सहारा सोसाइटी प्रबंधक 14 करोड़ के गबन में गिरफ्तार

संक्षेप: ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के सहायक प्रबंधक विकास भटनागर को पंजाब में शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। विकास को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है।

ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के सहायक प्रबंधक विकास भटनागर को पंजाब में शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। निवेशकों का 14 करोड़ 36 लाख रुपये गबन करने का आरोप में विकास व कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानपुर के काकादेव थाने में में 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी। विकास भटनागर को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विवेचना में करोड़ों रुपये हड़पने का मामला सामने आने पर शासन ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी। इसमें 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 15 आरोपी दोषी पाए गए। 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत में इओडब्ल्यू द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि विकास फरार था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक इस कंपनी का कार्यालय लखनऊ के कपूरथला पर खोला गया था। इसकी शाखाएं कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इटावा, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में थी।

कंपनी के एजेंटों ने निवेशकों को ऊंचे ब्याज का लालच देकर करोड़ों रुपये जमा कराए थे। ये काम एजेंटों के जरिए करवाए गए थे। समयावधि पूर्ण हो जाने के बावजूद कंपनी के निदेशक व पदाधिकारी निवेशकों को संबंधित राशि वापस करने की बजाय सारी राशि हड़प कर फरार हो गए थे।