तीन दिनों तक ताजमहल में एंट्री बिल्कुल फ्री, शाहजहां-मुमताज की कब्र भी देखने को मिलेंगी

संक्षेप: शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स पर 15 और 16 जनवरी को दोपहर दो बजे बाद और 17 को सुबह से शाम तक ताजहल में सैलानियों को प्रवेश नि:शुल्क मिलेगा।

यदि आपने शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें नहीं देखी हैं तो 15 से 17 जनवरी तक तीन दिन का मौका है। शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स पर 15 और 16 जनवरी को दोपहर दो बजे बाद और 17 को सुबह से शाम तक ताजहल में सैलानियों को प्रवेश नि:शुल्क मिलेगा। इस संबंध में सोमवार को समन्वय बैठक की गई। बैठक में चादरपोशी के लिए जाने वाली चादरों, पर्यटकों एवं जायरीनों के सकुशल ताजमहल में प्रवेश कराए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि उर्स के पहले दिन 15 जनवरी को आम पर्यटकों के लिए दोपहर दो बजे से ताजमहल नि:शुल्क रहेगा। उर्स के दूसरे दिन 16 जनवरी को जुमे की नमाज के कारण प्रथम शिफ्ट में सिर्फ नमाजी प्रवेश करेंगे।

अन्य जायरीनों के लिए दोपहर दो बजे से प्रवेश होंगे। उर्स के तीसरे और अंतिम दिन 17 जनवरी को सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन ताजमहल आम पर्यटकों के लिए नि:शुल्क रहेगा। बैठक में केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल के सीनियर कमांडेंट वीके दुबे, ताज सुरक्षा के सहायक पुलिस आयुक्त पीयूष कांत राय, सहायक कमांडेंट आरके शुक्ला, जेपी सिंह, आरके त्रिपाठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षक आरके सिंह, वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी, तनुज शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, थाना ताजगंज प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही, थाना ताज सुरक्षा के प्रभारी निरीक्षक तिलक राम भाटी, पर्यटन थाना इंचार्ज रूबी सिंह मौजूद रहे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चादरपोशी की परंपरा सालाना उर्स के दौरान ताजमहल में उमड़ने वाली जायरीनों और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समन्वय बैठक में निर्णय लिया गया कि उर्स के दौरान मुख्य मकबरे (असली कब्रों) तक जाने वाले रास्तों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। बैठक में चादरपोशी के अनुष्ठान पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें सतरंगी चादर की लंबाई और उसे ले जाने वाले अकीदतमंदों के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं।