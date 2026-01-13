Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEntry to Taj Mahal completely free for three days visitors also see tombs of Shah Jahan and Mumtaz
तीन दिनों तक ताजमहल में एंट्री बिल्कुल फ्री, शाहजहां-मुमताज की कब्र भी देखने को मिलेंगी

तीन दिनों तक ताजमहल में एंट्री बिल्कुल फ्री, शाहजहां-मुमताज की कब्र भी देखने को मिलेंगी

संक्षेप:

शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स पर 15 और 16 जनवरी को दोपहर दो बजे बाद और 17 को सुबह से शाम तक ताजहल में सैलानियों को प्रवेश नि:शुल्क मिलेगा।

Jan 13, 2026 02:16 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यदि आपने शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें नहीं देखी हैं तो 15 से 17 जनवरी तक तीन दिन का मौका है। शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स पर 15 और 16 जनवरी को दोपहर दो बजे बाद और 17 को सुबह से शाम तक ताजहल में सैलानियों को प्रवेश नि:शुल्क मिलेगा। इस संबंध में सोमवार को समन्वय बैठक की गई। बैठक में चादरपोशी के लिए जाने वाली चादरों, पर्यटकों एवं जायरीनों के सकुशल ताजमहल में प्रवेश कराए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि उर्स के पहले दिन 15 जनवरी को आम पर्यटकों के लिए दोपहर दो बजे से ताजमहल नि:शुल्क रहेगा। उर्स के दूसरे दिन 16 जनवरी को जुमे की नमाज के कारण प्रथम शिफ्ट में सिर्फ नमाजी प्रवेश करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अन्य जायरीनों के लिए दोपहर दो बजे से प्रवेश होंगे। उर्स के तीसरे और अंतिम दिन 17 जनवरी को सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन ताजमहल आम पर्यटकों के लिए नि:शुल्क रहेगा। बैठक में केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल के सीनियर कमांडेंट वीके दुबे, ताज सुरक्षा के सहायक पुलिस आयुक्त पीयूष कांत राय, सहायक कमांडेंट आरके शुक्ला, जेपी सिंह, आरके त्रिपाठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षक आरके सिंह, वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी, तनुज शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, थाना ताजगंज प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही, थाना ताज सुरक्षा के प्रभारी निरीक्षक तिलक राम भाटी, पर्यटन थाना इंचार्ज रूबी सिंह मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:सांप को बंधक बनाकर अस्पताल पहुंचा ई-रिक्शा चालक, डॉक्टरों ने छोड़ने को कहा तो…

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चादरपोशी की परंपरा

सालाना उर्स के दौरान ताजमहल में उमड़ने वाली जायरीनों और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समन्वय बैठक में निर्णय लिया गया कि उर्स के दौरान मुख्य मकबरे (असली कब्रों) तक जाने वाले रास्तों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। बैठक में चादरपोशी के अनुष्ठान पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें सतरंगी चादर की लंबाई और उसे ले जाने वाले अकीदतमंदों के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नि:शुल्क प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए निर्धारित समय का पालन करें ताकि वे शांतिपूर्ण ढंग से शाहजहाँ और मुमताज की असली कब्रों के दीदार कर सकें।